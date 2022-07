A szülőknek csak az étkezésért kell fizetniük annyit, amennyit az iskolákban is szoktak év közben. Aki ingyenes étkezésre jogosult, az a táborban is térítés nélkül ülhet asztalhoz naponta három alkalommal. Elhangzott, már 273 iskolás jelentkezett a lehetőségre, de a gyervi.hu honlapon továbbra is bárki megteheti, akinek debreceni lakcíme van.

Forrás: Kiss Annamarie

Összefogás nyomán

Rózsahegyiné Juhász Éva, a Debreceni Karitatív Testület elnöke hangoztatta, a civil szervezetek, az önkormányzat, a szociális és gyermekvédelmi intézmények összefogásával jöhetett létre ez a színes vakációs élménykínálat. A Sziget-kék játszótér, az állatkert, a Zsuzsi-vonat biztos programpontok. Háláját fejezte ki az önkénteseknek, akik segítik e munkát. Kiemelte a nyugdíjasokat, akik számára különösen fontos, hogy érezhetik, hasznos tagjai a városnak, a társadalomnak, illetve nagyszülői gondoskodással fordulhatnak a gyerekekhez. Ez a kapcsolat mindenki előnyére válik. – Számíthatnak ránk, és mi is számítunk rájuk – fogalmazott az elnök.

Forrás: Kiss Annamarie

Tartalmas időtöltés

– Nagy öröm, hogy idén korlátozások nélkül szervezhettük meg a nyári gyermekfelügyeletet; amelyben 29 pedagógus, gyógypedagógusok és 2 koordinátor vesz részt – mondta Tóth Zoltán, Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézményének igazgatóhelyettese. Hozzáfűzte: – Fontos missziója ennek a tábornak, hogy kimozdítsuk a fiatalokat a virtuális térből és alternatívákat biztosítsunk a szabadidejük hasznos eltöltésére. Szervezünk hagyományőrző-, középkori-, valamint retró napokat. Utóbbit várom a legjobban, megidézzük a 70-es, 80-as évek világát divatbemutatóval és retró zenével.

HaBe