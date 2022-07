Az idei Campus Fesztivál nyitónapján a BSW szinte felrobbantotta a Park Színpadot fellépésével. A tömeg szóról szóra üvöltötte végig a bő egy órás fellépést. A HAON a backstageben látogatta meg a két frontembert, akik jókedvűen meséltek fesztiválozásról, bulikról és magánéletről.

– 2012 óta folyamatosan színpadon állunk, 2013 óta gyakorlatilag nincs szabad hétvégénk – kezdte Meklód, azaz Sziklai Mátyás, aki az első fesztivál kalandokra is kitért. – Az East Festen lépünk fel nemsokára, mint headliner zenekar, és még bennem él az első ottani fellépésünk, amikor underground rap csapatként egy kisebb színpadon kaptunk helyett. Egyszer ott maradtunk sátrazni is, de az mondjuk nem volt túl jó ötlet, mert úgy berúgtunk, hogy másnap alig bírtunk fellépni – mondta nevetve a rapper. Mára persze ez már történelem, a BSW az egyik legnépszerűbb együttessé vált, klubok és nagy koncertek tömkelegével a naptárjukban. – Havonta több mint 30 bulink van, így konkrétan semmi időnk nincs szórakozni, fesztiválozni. Az idei évben ráadásul már nagy fesztiválokon is headlinerek, főműsoridősök vagyunk. A következő szezonban pedig szeretnénk minden fesztiválon így szerepelni. A nézőszám is megkívánja már azt, hogy nagyszínpadon legyünk – emelte ki. Arra a kérdésre, hogy akár angol nyelven is próbálkozzanak, humorosan csak annyit mondott: lehet egyszer kiköltözünk Amerikába fél évre, feltuningoljuk az angolunkat, és leuraljuk a tengerentúlt is!