A tavalyi szaporulatot követően a Debreceni Állatkert ismét örömhírrel szolgálhat a színpompás és karizmatikus arapapagájok háza tájáról, miután két zöldszárnyú fiókával bővült a 2017 óta összesen nyolc fészekalj 16 egyedével gyarapodott állomány – tudatta közleményben az intézmény.

A legújabb jövevények a napokban repültek ki a biztonságot nyújtó odúból, ahol az elmúlt három hónapban szüleik nevelték őket.

Nemüket csak később lehet majd megállapítani, egészségük és étvágyuk viszont kifogástalan. Teljesen önállóvá legalább másfél hónap múlva válnak, de már most láthatóak szüleik társaságában a papagájsoron. Nevük kiválasztásába az intézmény szeretné bevonni a nagyközönséget, ezért közösségi oldalán várja a javaslatokat.

A Dél-Amerika síkvidéki és alacsonyabban fekvő hegyi erdőségeiben őshonos zöldszárnyú ara (Ara chloroptera) akár 125 cm-t is elérő szárnyfesztávolságával a világ második legnagyobb termetű papagájfaja. Étrendjében a gyümölcsök és bogyók mellett hangsúlyosak a diófélék, amelyek emberi gondozásban is elengedhetetlenek a számára. Párjával élete végéig együtt marad, noha jellemzően nem költ minden évben; fészkét pálmafák üregében vagy sziklahasadékban alakítja ki. Rendkívül intelligens és jól tanítható madár, amit a Debreceni Állatkertben testközelből is megtapasztalhatnak a látogatók a kézszelíd arákkal, Chilivel és Pipivel való találkozás és fotózkodás során, amelyre főszezonban minden nap lehetőségük van 11.00-tól és 14.00-tól.

A fajt az élőhelyvesztés mellett a kereskedelmi célú illegális befogások is veszélyeztetik, így szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján és a washingtoni egyezmény (CITES) II. mellékletében.