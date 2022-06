A Csokonai Színház sokoldalú tehetsége néhány napja a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon fejezte be az idei évadot. (Mészáros Ibolya pénteken vehette át az Év színésze elismerést, amelyet a Hajdú-bihari Napló és a Hajdú Online olvasói szavaztak meg neki - a szerk.). Ibolyát az újjáépülő teátrum mellett, kedvenc kávézójában arra kértem, hadd lessek be, amennyire lehet, a színházon kívül töltött életébe. A társulat, sőt Debrecen két lábon járó empatája ha kell, nemcsak kollégáival, hanem mindenki mással is ösztönösen jó. Hogy mi rejlik ebben a rövid, de nélkülözhetetlen szóban, hétköznapjait és világlátását megismerve tudtam meg.

Nem súrolva

– Fontos, hogy amikor valakin segíthetünk, vagy tudjuk, hogy az optimizmusunkkal valakit fel tudunk emelni, akkor ne sajnáljuk rá az időt és az energiát – összegez először, amikor a szakmailag is elismert, a Covid legsötétebb napjaiban életre hívott Van, aki Zoomon szereti beszélgetéssorozatáról kérdezem.

Szabó Magda nyomán meggyőződése, úgy kellene élnünk, hogy közben ne súroljuk le más emberről a bőrt.

Olyan fontos mondat ez, amit Ibolya szerint minden tankönyv elejére nagybetűkkel kellene nyomtatni. Senkinek nincs könnyű élete, de nem egymás bőre árán lenne szabad előrejutni – vallja, és ha mégis efféle súrlódás éri, odébbáll. Elmondja azt is, hogy ennek nem a konfliktuskerülés az oka, sokkal inkább az a meglátás, miszerint azok az emberek, akik másokat bántanak, sokszor valahol belül bajban vannak. Nem tudnak szembenézni azzal, amivel kellene. Ezek a helyzetek általában a saját nehézségeikről, küszködéseikről szólnak, ezért a mindennapi, apró szituációkban inkább elkerüli a konfliktust, még akkor is, ha az az ára, hogy pancsernek nézik, mert tudja, ez nem róla szól igazából. – Néha a világ összes negatívumát magamra venném, hogy másokon segítsek – magyarázza, amikor pedig arról kérdezem, honnan töltekezik ehhez a személytelen szeretethez, újra meglep. Megtudom, hogy mindez nem vesz el tőle energiát, sőt, ez a motorja, szüntelen inspirációja.

A jelenben, zsigerből

Hét éve alkot egy párt Dargó Gregely operaénekessel, akinek a néha szinte provokatív optimizmusa, a megoldásra fókuszáló hozzáállása folyamatosan többre és többre sarkallja a színésznőt. Ahogy fogalmaz, a legjobb módokon egészítik ki egymást. – Ami neki kevésbé megy, az az én erősségem és fordítva. Egymást motiváljuk – fejti ki. Nem tervezgetnek, a jelenre figyelnek. Hiába is tennék, Ibolya már megtapasztalta: bármi beüthet, ami mindent borít.

Hozzáfűzi: nem lehet jó út, amin a társadalom árgus szemei elől bujkálva kell teljesíteni, amit elvárnak tőle.

Szerinte már, szerintem még csak harmincéves, az élettapasztalat jótékony felhasználására általában több ikszre van szükség. Kivéve őt. Hajlamos volt régen a múltban ragadni, sokáig rágódni olyan dolgokon, melyek sérelmet okoztak neki vagy olyan embereken, akik okozták. Sok időbe telt és nehezen ment, de megtanulta elengedni, hogy ezek ne legyenek évek elteltével is hatással az életére. – Rájöttem, hogy ezzel senkinek, de legfőképp magamnak nem használok. Éppen ezért nem szoktam a jövőt sem firtatni, helyette inkább arra próbálok figyelni és reagálni, ami most van – árulja el.

Gyorsan dönt, bár sokáig tartott, míg elfogadta: az esetek többségében az ember ösztönös gondolatai, reakciói a helyesek.

– Amikor valamiről zsigerileg azt gondoltam, hogy nem lesz jó, de az agyam ellenezte a döntést, a végén mindig kiderült, hogy tényleg nem az volt a helyes döntés. Ez magánéletre, munkára, bármire vonatkozhat – mondja. Az ösztöneiből fakadó érzései majdnem százszázalékosan betalálnak, ezért igyekszik nem agonizálni, hanem gyorsan dönteni bizonyos helyzetekben.

Forrás: Czinege Melind

Háttérzene, zene nélkül

Nincs otthonülős, civil Ibolya-énem – közli, amikor arról kérdezem, mit tesz a „nem színész” órákban. Mindig valamilyen film vagy sorozat megy a háttérben otthon; a csend és az egy helyben ülés nem az ő világa. Ahogy a színházi darabokat, a filmeket is szereti többször visszanézni, felfedezni a korábban nem látott részleteket. A premierek előtti izgalmakat mikroszkóp­pontosságú nagytakarítással vezeti le egészen addig, míg be nem lép a színházba.

Nemcsak a társulathoz, de a városhoz is megkérdőjelezhetetlen hűséggel kötődik.

Debrecenben született, itt tanult, imádja a várost, ezért egy percig nem volt kérdés, hogy a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem után ide tér vissza játszani. Az Ady-gimnáziumban töltött évek alatt a művészpedagógusokkal egyfajta családdá kovácsolódtak, innen az ígéret, amit magának tett, mielőtt az egyetemre indult.

Forrás: Czinege Melinda

Fenséges példaképpel

Ibolyát rendkívül inspirálja az angol királyi család. Sokat segít, hogy rosszabb napokon is hibátlan megjelenéssel és mosollyal viszi végig a napot. Megtapasztalta, hogy gyakran átlendíti a királyi udvar attitűdje a gondterheltebb hétköznapokon. Mint elmondta, neki is vannak rossz napjai, de olyankor eszébe jut II. Erzsébet, aki mindig tökéletesen látja el a kötelességeit. Ha ez eleinte csak felülviselkedésnek érződött is számára, a szervezet idővel zsigerileg beépíti ezt a tartást, és nem hagyja magát belesüppedni a szomorúságba.

Márciusban vette a bátorságot és levelet írt az angol királynőnek, hogy gratuláljon neki platinajubileuma alkalmából. Májusban válasz is jött. Egy nagyon rosszul indult napot fordított örömtelivé a postaláda.

– Mindenkinek meg kell találnia azt az inspiráló embert, akire felnéz, mert valamiben segíthet neki, motiválhatja őt – mondja végül. Ő Erzsébetre, én közben őrá gondolok, ahogy Szabó Magda szavait tevőlegesen követi, az övéit is tehetnénk mi is. Kedvesebb lenne a világ. Beszélgetésünk után ismerőssel fut össze a kávézó előtt. Öleléssel köszönti, és bár láthatóan mindkettejük dolga sietős, arra azért jut idő, hogy Ibolya megkérdezze, hogy van, hová siet, mitől nyugtalan a másik. Ha valaki ilyesmit lát a nagyon is divatos rohanásban, felismerheti, hogy közöttünk járnak-kelnek Debrecen 21. századi királynői.

SzD