Kevés ellenszere létezik a nyári hőségnek hazánkban. Ritkaságszámba megy, ha ingatlanunk pont vízparton található, így marad a jeges ital és a légkondicionáló. Utóbbi mára az otthonok jelentős részében megtalálható, sok esetben hűtő-fűtő funkcióval ellátva. Elhanyagolni azonban – nemcsak a saját, de az eszközünk biztonsága érdekében – nem szabad.

Kiss Gyöngyi gépész­mérnök, a Debreceni Szakképzési Centrum oktatója érdeklődésünkre elmondta, a gazdasági (élettartam növelése, anyagi ráfordítás), illetve az egészségügyi szempont mellett a garancia megtartása miatt is fontos a hűtő-fűtő berendezések tisztítása, karbantartása.

– A cégek legtöbbször az úgynevezett holt időszakban szeretik ezeket a munkákat vállalni, ami a szeptember és április közötti időszakra tehető. Aki a berendezését hűtésre és fűtésre is használja, annak évente két alkalommal szükséges kitisztítania, kitisztíttatnia azt. Aki viszont csak hűtésre használja, annak elég évente egyszer tisztítani. A garancia megőrzésének egyik feltétele a karbantartás, ezt azonban dokumentálni is szükséges – emelte ki a szakember, hozzátéve, egyes cégek, amelyek a berendezéseket telepítették az otthonokba, nyilvántartást vezetnek, így fel is keresik ügyfeleiket, időben értesítve őket a szükséges karbantartásokról, tisztításokról.

Több tényezőtől függ

A karbantartás munkadíjának összege Kiss Gyöngyi szerint az adott berendezéstől függ, illetve a szennyeződés mértékétől, környezeti tényezőktől. – Beszélhetünk egyszerű tisztítóspray-ről vagy sűrített levegős tisztításról, de mosózsák használata vagy a készülék teljes alkatrészeire való szétszedése és annak vegyszeres kezelése is előfordulhat, ami növeli a díjazás mértékét – hangsúlyozta.

Nagyjából 8 és 15 ezer forint között mozog egy egyszeri karbantartás munkadíja jelenleg, extrém esetekben azonban elérheti a 40 ezer forintot is. A tisztításkor a kültéri, illetve a beltéri egység tisztítását és a szűrőkét is el kell végezni.

– A külső környezetből a készülék belsejébe telepedett por, piszok, falevelek, bogarak stb. rontják a készülék hatékonyságát, növelve az energiabefektetést, magyarul több villanyszámlát fogunk fizetni. A gazdasági problémák mellett egészségügyi problémákat is okoz, a felkavart por allergiát okozhat, és a kellemes hőmérsékleten baktériumok és gombák is megtelepedhetnek, amelyektől érdemes időben megszabadulni – összegezte az oktató.

PSZ