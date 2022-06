– Most sült ki a pogácsa, vegyétek, egyétek – a köszöntés után ezekkel a szavakkal fogadott minket csütörtökön az otthonában Ökrös Imréné Margit néni. Június 10-én, ma tölti be a kilencvenedik életévét, s mi az elsők közt köszönthettük. Igaz, egy nappal hamarabb érkeztünk, de ahogy a születésnapos fogalmazott, így a jeles napon viszontláthatja magát a Naplóban. Türk László önkormányzati képviselő és Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa is jó egészséget és örömökben gazdag éveket kívánt az asszonynak, aki két unokával és négy dédunokával büszkélkedhet.

Forrás: Kiss Annamarie

Ökrös Imréné Berettyószentmártonban született. Heten voltak testvérek, hat lány és egy fiú, akik közül már csak ketten élnek. Boldog gyermekkort tudhat maga mögött, szülei, amit csak tudtak, megadtak a gyerekeknek. Margit néni jó egészségnek örvend, viszont napjában többször is elmondja: – Nem jönnek a testvéreim, pedig mennyire örülnék, ha viszontláthatnám őket!

Tisztán emlékszik a régmúltra

– Kínáljad a vendégeket! – így szólt lányához, Nagy Ildikóhoz, aki megosztotta velünk: hamarosan a hetvenedik életévét tölti. Ökrös Imréné döbbenten kapta fel a fejét, majd így szólt: – Hetvenéves leszel? –, majd árulkodó arckifejezéssel tudtára adta lányának: – Kislányom, feletted is elteltek az évek.

Jót kacagtunk, ám lánya – egy szem gyermeke – nem lepődött meg: elmondta, édesanyja sokkal inkább emlékszik a régmúltra, mint a közelire. Mintha számára megállt volna az idő, és néhány percig mi is azt hittük, visszarepültünk kicsit az időben, amikor meghallottuk a kérdést: – Ettetek már pogácsát?

Ökrös Imréné világéletében jólelkű asszony volt. Ő volt az, aki mindig összetartotta a családot, finomakat főzött, sütött, azzal kínálta szeretteit. – A mai napig főzök, sütni már nem szoktam, de a fakanalat addig szorítom, míg tudom – jegyezte meg.

Forrás: Kiss Annamarie

Nem volt egyszerű élete; rengeteget dolgozott a földeken és otthon is. Viccesen megjegyezte, ha ismerte volna a férjét, akkor nem megy hozzá, ugyanis ő a tsz-ben dolgozott, így Margit nénire is sok munka hárult. – Mindig is dolgos cseléd voltam, nappal leszedtük a tengerit, éjjel levágtuk a kóróját. Reggel, amikor jöttek a másik faluból, mindig odaszóltak: Ejnye, Ökrös Imréné, látom a szemeden, nem aludtál az éjszaka – idézte fel kacagva.

Kiemelte: ha hosszú életet szeretnénk, ne rohanjunk semmivel, minden megvár. Együnk finomakat; húslevesből, pörköltből, töltött káposztából mindig jócskán szedjünk, és ha van még hely a pocakban, akkor túrós tésztával zárjuk az étkezést.

