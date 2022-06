Folk-, sportprogramok, főzőverseny és sztárparádé tette emlékezetessé a jubileumi évet a múlt hétvégén a járási székhelyen.

A háromnapos rendezvénysorozat pénteki napján a településről elszármazottakat látták vendégül a Gencsy Kúriában a szervezők. Meleg Lászlóné szeretettel fogadta Pomázról érkező rokonságát, akik részt vettek a péntek délutáni találkozón. – Rokonaim dicsérték a Gencsy Kúria környezetét, a nyíradonyi töltött káposztát, a sok finomságot, a műsort és a kedves fogadtatást, csupa jó élménnyel tértek haza. Szombaton eljöttünk megnézni Kiss Norbi háromszoros Európa-bajnok kiállított versenykamionját, vasárnap pedig az Öltögetők Klubjával volt egy kis kiállításunk, s megmutattuk az érdeklődőknek, mivel foglalkozik hímző szakkörünk. Néptáncos voltam régen, ezért a 4 For Dance műsorát az első sorból néztem, az Apostolt gyerekkorunkban mindig a rádióban hallgattuk, a nővérem nagy kedvence volt, az R-GO pedig fiatalkoromat idézi. Nagyon ínyemrevaló programok voltak a Ligetaljai Napokon – fogalmazott elismerően a szervezésről Melegné Jucika.

A péntek délutáni programok folytatásaként este folk-éjen vehetett részt minden érdeklődő, a Kisliget Néptáncegyüttes szervezésében a Dózsa György utcai közösségi házban, ahol a Bakator Zenekar húzta a talpalávalót kifulladásig.

Jó lehetőséget ad a találkozásra

Peják József Nyírlugosról érkezett a vasárnapi kulturális fesztiválra, s legfőképpen Pápai Jocit szerette volna meghallgatni, de ez a látogatás arra is jó volt, hogy összefusson barátjával, Márczi Andrással. – Bármilyen műsor, bál, rendezvény van Nyíradonyban vagy környékén, nekünk és párjainknak ott a helyünk. A nyíradonyi családok, baráti kör összetartozását erősíti ez a nagyrendezvény, nagyon jó lehetőséget ad a találkozásra, a kellemes időtöltésre. Nyíradonyban egyébként is mindig nagyon színvonalas rendezvények vannak, örömmel veszünk részt rajta – nyilatkozta a nyíradonyi Márczi András.

Szombaton a sport kapott főszerepet a programok sorában. A játékos családi sportvetélkedő és ügyességi versenyek sokakat vonzottak a Harangi Imre Redezvénycsarnokba. Ugyanné Bekő Ildikó két gyermekével érkezett a fesztiválra. – Szombaton a focitornán szurkoltak a fiaim az édesapjuknak, aki a bőrt rúgta, illetve nagyapjuknak, aki a sakkversenyen bizonyította ügyességét. Vasárnap délelőtt elmentünk együtt a zenés felvonulásra, részt vettünk a tombolasorsoláson, s az izgalmakat rejtő ugrálóvárakat kellett vasárnap délután a legtöbbször meglátogatnunk. Nagyon vártuk már az R-GO-koncertet, s legfőképp a tűzijátékot – mondta a nyíradonyi fiatal anyuka.

Vasárnap délelőtt Buday Péter séf zsűrizte a főzőversenyre nevező 17 csapat finomságait, 11 órakor pedig zenés utcai felvonulás indult. Az egész napos színpadi programokon bemutatkoztak a helyi és környékbeli tehetségek. Vasárnap este a környező települések vezetői is megjelentek a rendezvényen. Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlés elnöke is tiszteletét tette a rendezvényen. Tasó Béla, Nyíradony polgármestere a 30 éves város közösségi megtartó erejéről beszélt. Tasó László országgyűlési képviselő elismerően vallott a helyi közösségről. – Büszkék vagyunk közösségeinkre, erős csapat a miénk. Bizakodom abban, hogy a következő 30 évben is olyan támogatóink lesznek, mint akik eddig voltak. Segítettek, s mi is segítünk. Kölcsönös és eredményes az együttműködés a helyi és környékbeli közösségekkel – hangsúlyozta beszédében Tasó László képviselő.

A rendezvény koronázásaként fellépett a 4 For Dance, Pápai Joci, az Apostol együttes, Szikora Robi és az R-GO. 10 órától pedig tűzijátékot nézhettek meg a fesztiválozók.

Molnár Csilla