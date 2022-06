Véget ért a Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért erdőtakarítási akciója – közölte a Nyírerdő Zrt. Az elmúlt hetekben húsz konténer, vagyis csaknem 150 köbméter szemetet gyűjtöttek össze a Debrecen környéki erdőkben. Háztartási és kommunális hulladék, építési törmelék, autógumi és pala egyaránt előkerült.

A programban mintegy 20 polgárőr vett részt, és alkalmanként a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészetének közfoglalkoztatottjai is csatlakoztak az erdők megtisztításához. A törmelék összegyűjtésében és elszállításában egy debreceni cég működött közre. – Nagyon örülünk, hogy dr. Túrós András elnök támogatásának köszönhetően az Országos Polgárőr Szövetség révén lehetőségünk nyílt erre az önkéntes munkára. Bízunk abban, hogy a későbbiekben is részt tudunk venni hasonló kezdeményezésekben, hiszen szívügyünknek tartjuk a környezetünk védelmét, és ebbe beletartozik az erdők megóvása, tisztán tartása is – vont mérleget az akcióról Sziklási Péter, a DPE elnöke.

Az egyesület csatlakozva a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért kezdeményezéshez, az Országos Polgárőr Szövetség anyagi támogatásával indított akciót a hajdú-bihari megyeszékhely környéki erdők megtisztítására. Ebben együttműködtek Debrecen önkormányzatával, illetve a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészetével.

HBN