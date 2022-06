Többek között Miklós Csaba borász, a móri Miklóscsabi pincéje atyjának neve is a Belvárosi Borünnep résztvevői között szerepelt a hét végén. Az esemény kapcsán a szakember trendekről, szakmáról és a magyarok borfogyasztásáról beszélt a Hajdú-bihari Naplónak.

Nagyon korán elindult a nyár. Ilyenkor remekül működnek azok az elegáns savkarakterisztikájú borok, amelyeknek nem túl magas az alkoholtartalma, mint például a királyleánykák. Ezenfelül a sauvignonok is jól mennek, és természetesen az örök kedvenc Irsaik, vagy akár a rozék is remek választások a nagy melegben

– mondta Miklós Csaba, gondolva a fröccsözőkre is. – A könnyebb gyümölcsös borokból jobb fröccsöt készíteni, mint a nagy alkoholtartalmú, vastag fahordózott borokból. Éppen ezért mi ezeket a könnyű, reduktív borokat szoktuk javasolni, de akár egy rajnai vagy olaszrizling is tökéletes választás lehet.

Családi üzem

Az italok mellé étel is dukál: úgy véli, nyári borok mellé olyan ételt fogyasszunk, ami nem fekszi meg a gyomrunkat. – A salátaköretek ecetes, joghurtos salátadresszinggel, a csirkehús, sajtok, grillsajtok, grillzöldségek, spárgás ételek jól működhetnek könnyebb fehérborokkal – fejtette ki.

A szakember lapunkkal megosztotta, eredetileg kertészmérnök végzettségű, szőlészként diplomázott. – Ha az ember móri születésű, gyakorlatilag alanyi jogon jár, hogy legyen egy kis pincéje és egy apró borászata. Mi egy kicsi családi borászatot üzemeltetünk 8 hektár szőlészettel, melynek köszönhetően évente 40 ezer üveg bort hozunk forgalomba, belföldön – emelte ki, hozzátéve, a Belvárosi Borünnepre a stratégiai partnerüknek – amely egyben az esemény főszervezője is – köszönhetően érkezett.

Nagyszerű eseménynek tartom ezt a rendezvényt, hiszen nemcsak remek elhelyezkedéssel bír, de zseniális programokkal is, maga a helyszín pedig gyönyörű. Nagyon élveztem, hogy megjelenhettem Debrecenben, a borászkollégáimmal együtt.

Művelik magukat

Miklós Csaba úgy fogalmazott, a magyar borfogyasztó kifinomult és érdeklődő, ezért jó számára bort termelni. – Kíváncsiak, érdeklődők, hajlandók utazni, hogy többet tudjanak meg egy-egy bizonyos borról, pincészetről. Egyre tájékozottabbak, képben vannak nemcsak borvidékekkel, fajtákkal, hanem a technológiákkal, dűlőkkel, stílusokkal is – mondta.

Apropó, stílusok: Magyarország – csakúgy, mint oly sok külföldi állam – változó éghajlattal néz szembe, mely folyamat a borkészítésre is kihathat.

A borász szerint benne van a pakliban, hogy elsődlegesen nem új borfajták, hanem új borstílusok fognak megjelenni.

– A szüreti időpont korábban lesz, és a borok alkoholtartalmát picit óvatosabban kell majd megkomponálni, ez előfordulhat az éghajlatváltozásnak köszönhetően. Nagyobb, tartalmasabb borok készülhetnek, nem csak az elegáns vonalvezetésű gyümölcsös fajták. A Kárpát-medence mindig is alkalmas volt arra, hogy valamennyi borstílus szőlőalapanyagát megtermelje. Így azt gondolom, még tovább nyílik az olló, és akár nagy, fahordós, komoly tételek is kikerülhetnek a pincészetek kezei közül, még északi borvidékekről is (például Mór, Pannonhalma, Sopron) – összegezte.

PSZ