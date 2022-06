Mint arról korábban beszámoltunk, életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállítottak a debreceni kórházba egy négyéves kislányt, akit egy gyermekeket szállító kisbuszban felejtettek kedd reggel Tomajmonostorán, és csak délután találtak rá. A Napló a sajnálatos eset apropóján Dr. Késmárky András háziorvost, sürgősségi orvost, a DEKOM vezetőjét kérdezte a hőártalom jelenségéről.

– Főleg a nyári időszakban jelentkezik hőterhelés vagy hőártalom. Ennek – attól függően, hogy milyen hőmérséklet éri az embert – létezik enyhébb fokozata, de akár súlyos-életveszélyes állapotba is kerülhetünk – mondta a szakember, hozzátéve, a hőmérséklet, valamint a páratartalom egyben határozzák meg magát a jelenséget. – A kérdés az szokott lenni, mennyi ideig vagyunk kitéve magas hőmérsékletnek, milyen az általános állapotunk, milyen a folyadék- és elektrolitháztartásunk, és milyen életkorúak vagyunk? Gyermekeknél és időseknél ugyanis a hőártalommal szembeni védekezés, a belső hőmérséklet szabályozása nem olyan szintű, mint egy egészséges felnőttnél – hangsúlyozta.

Hirtelen rosszullét

Dr. Késmárky András szerint magas páratartalom és hőmérséklet esetén az izzadás, és az izzadtsággal távozó elektrolitok mértéke határozza meg, milyen állapotba fogunk kerülni. – A legenyhébb fokozat a hőpangás, majd a hőkollapszus, ami egy 15 percen belül tartó, akár eszméletvesztéssel járó rosszullét. A legsúlyosabb pedig a hőguta, amikor olyan mértékű hőterhelés éri a szervezetet, hogy akár életveszélyes állapotba is kerülhetünk. Idegrendszeri tünetek, eszméletvesztés, a szívritmus zavarai jelentkezhet, ilyenkor a testünk teljesen kimerül, 40 Celsius-fok, vagy afeletti testhőmérsékletet produkálva, és az agyunk is sérülhet. Sőt, a napszúrás is ide tartozik, amikor konkrétan egy kisfokú agyduzzanat alakul ki a hőhatás miatt, ezért érzünk erős fejfájást, és hányingert – emelte ki az orvos. Mint azt kifejtette, a különböző fokozatok között átmenet van. Az olyan alapbetegségek, mint a szívelégtelenség, cukorbetegség pedig fel is erősítheti a hőterhelés esélyét.

Úgy fogalmazott, az, hogy nincs légmozgás, fokozza a beltéri hőmérséklet növekedését. Zárt térben pedig nagyobb a melegedés üteme, – legyen szó konténerről, vagy autóról, buszról – akár 20 percen belül életveszélyes állapotot idézhetünk elő, így fokozottan kerüljük az ilyen helyzeteket.

Gyermekeknek ajánlott

A háziorvos azt javasolja, bőséges folyadékfogyasztás mellett elektrolitban gazdag élelmiszert is fogyasszunk, akár jobban meg is sózva az ételeinket. Illetve kerüljük a vízhajtó hatású élelmiszereket, mint a kávé, vagy az alkohol. Egy klasszikus, orvosi rehidrációs folyadék receptjét is megosztotta lapunkkal: 2 teáskanál konyhasó, 6 teáskanál cukor, 2 deciliter narancslé és 1 banán (mellé, vagy turmixolva).