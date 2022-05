A Pentezugi rezervátum növényei és állatai hónapokat vártak a tavaszi újrakezdéshez nélkülözhetetlen vízre. Most viszont - habár a korábbi évektől így is elmaradó - a csapadék hatására egy újabb ciklus kezdődik a vadlovak által benépesített szikes puszta egy elzárt szegletében - olvasható a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának közösségi oldalán.

A kamilla mellett az év vadvirága, az agárkosbor is előbukkant, a telet a melegebb éghajlaton átvészelő madarak is megérkeztek, és a vadló kancák mellett négy hosszú, néha még bizonytalan lábon botladoznak az első vadlócsikók is.

A Przewalski ló maga is az újrakezdés szimbóluma lehetne, ugyanis a természetből teljesen eltűnve, csak az állatkertek és rezervátumok tenyésztési programjának köszönhető, hogy nem pusztultak ki teljesen bolygónkról.

Forrás: Csobán Péter-archív

Sőt, hála ezen intézmények sikeres erőfeszítéseinek ma már az eredeti élőhelyükre is visszaköltözhettek. Habár a Pentezug nem látogatható, a Hortobágyi Vadaspark szafari programjának keretében viszont egy, a nagy állománytól külön élő vadlóhárem idei csikóival akár szemtől szembe is találkozhatnak az érdeklődők.