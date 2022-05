Veszélybe került a Debreceni Virágkarnevál: az összes virágot ellopták, a tolvajok pedig meglógtak, és azóta sem találják őket. Egy rendőrségi hír is kezdődhetne ezzel a mondattal valamikor augusztus elején, de ilyesmire szerencsére eddig még sohasem volt példa. Egy új játéknak köszönhetően most viszont bárki eljátszhat a gondolattal, és még a szörnyű bűntény rejtélyét is megoldhatja, ha elég ügyes hozzá.

Reneszánszukat élik a mindenféle szabadulószobás-nyomozós kalandjátékok, a CityRoom csapata viszont csavart egyet a koncepción, és a szabadba vitte az egészet:

egy okostelefonos alkalmazás segítségével több hazai városban is kültéri kalandokat hívtak életre, melyek valamennyi korosztálynak szólnak, és csapatban kell megoldani őket.

Debrecenben a már említett virágos történet játszható, de Szegeden például egy elszökött puli nyomába is eredhet, aki akar. Az ötletet és a megvalósítást a napokban első hellyel jutalmazták az MVM Edison startupversenyen, az érett fázisú fejlesztések kategóriájában.

Született detektívek

Az alkalmazást három fiatal fejlesztő, Ádám Kristóf, Farkas Péter és Köblös Kristóf indította el 2021-ben lakóhelyükön, Kecskeméten. – Az ötletet a kecskeméti szabadulószoba üzemeltetőjével együtt dolgoztuk ki. Amikor az ötlet megszületett, még szigorú korlátozások voltak, amely következtében nem sok szórakozási lehetőség maradt. Mi viszont egy olyan programot kínáltunk már akkor is, amely a szabadban, kontaktmentesen játszható, még akár Covid-időszakban is – válaszolta a kezdetekkel kapcsolatos érdeklődésünkre Ádám Kristóf, aki a játékot „digitalizált turisztikai programként” jellemezte.

Egy olyan városnézős, ámbár mégis izgalmas nyomozós játék, amely a szabadba való kimozdulásra és csapatmunkára ösztönzi az embereket. Szeretnénk úgy bemutatni egy-egy várost, hogy közben valóban kicsiktől nagyokig mindenki jól szórakozik, és mindenkinek van sikerélménye

– tette hozzá a fejlesztő, megjegyezve, hogy a játékosok bármikor megállhatnak pihenni, ebédelni vagy mondjuk fagyizni egy-egy nyomozás közben, viszont utána ugyanonnan folytathatják, ahol korábban abbahagyták.

Forrás: MVM Zrt.

A játék egyelőre négy településen, Kecskeméten, Szentkirályon, Szegeden és Debrecenben érhető el. Az első három a fejlesztők helyi kötődése miatt adta magát, Ádám Kristóf viszont elárulta, a hajdú-bihari megyeszékhelyre teljesen véletlenül esett a választásuk, így kihívást jelentett kidolgozni az itteni játékot. – A helyszíneknek olyan ikonikusabb környékeket próbálunk meg kiválasztani, ahol sokan vannak, ahol sok látnivaló van, és amely valóban tükrözi az adott város életét – avat be a koncepcióba az ötletgazda. A hosszabb távú céljaikról elárulta, minden városba minimum két játékot szeretnének fejleszteni: egy picit nehezebbet, ami inkább az idősebbeknek való, viszont a kisgyermekekről sem feledkeznek meg, ezért egy kifejezetten fiatalabbaknak szóló változatra is szükség van.

Cél: a Nagyerdő!

A debreceni játék a belvárosra fókuszál, de a csapat a Nagyerdőre is szívesen vinne egyet.

– Szerintünk annyira központi hely Debrecenben, hogy kár lenne kihagyni azt a lehetőséget. Aki kilátogat oda, valóban a természetben érezheti magát, és nekünk meg óriási célunk, hogy a szabadba mozdítsuk ki az embereket, tehát nagy valószínűséggel hamarosan ott is tervezünk egy játékot – osztotta meg Ádám Kristóf, aki arra is kitért, hogy a 45 perces belvárosi nyomozásukat a visszajelzések alapján a kalandorok egy része rövidnek gondolta, hiszen a bejárandó helyszínek viszonylag közel vannak egymáshoz, így várhatóan újra átgondolják majd a felépítését. A virágtolvajos játékot egyébként maximum 6 fő játszhatja, és 14 éves kortól ajánlják.

A fiatal fejlesztők 186 csapat közül szerezték meg az első helyet a már említett startupversenyen, ez, mint Ádám Kristóf fogalmazott, óriási megtiszteltetés nekik.

Forrás: MVM Zrt.

– Úgy gondoljuk, hogy most sokkal nagyobb motivációt kaptunk, mint valaha. A vállalat visszajelzéseit vegyítve a korábbi játékosaink visszajelzéseivel, maximálisan megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk, és ezt az irányt kell követnünk – húzta alá.

