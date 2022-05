Mielőtt az arra járók a települést elhagynák, majdnem az utolsó háznál lévő park önkénytelenül is felkelti az érdeklődésüket. Papp Lőrinc és felesége az évtizedek alatt egy olyan környezetet alakítottak ki maguknak és családtagjaiknak, mely egy városi környezetbe is beillene.

Halastóval

A parkban ugyan nincsenek olyan növények, melyeket máshol ne találnánk meg, mégis különbözik a megszokott kertektől. Ez nem másnak, mint a háziasszony keze munkájának köszönhető, aki nem mindennapi alakzatokat metszett és nyírt a növények lombkoronájából.

Erzsike a házat körülölelő kertet úgy ültette be, hogy kora tavasztól késő őszig mindig virágzik valamilyen növény – nem is egyfajta.

Forrás: Vmirjáncki József

Ez is széppé teszi a ház környékét, az ott lakók pedig jól érzik magukat ebben az idilli környezetben. A kertet egy kis halastó is díszíti, melyben színes halak sokasága úszkál a vízinövények között. A kert gondozása a háziaktól nagy odafigyelést igényel, a ház gazdaasszonya nem bízza a növényeket csak az időjárásra. A rendszeres gyomtalanítás mellett gondosan locsolja a növényeket külön-külön, azok igénye szerint. Nem kevés energiát igényel ez a rendszeres munka, mely felér egy komoly testedzéssel is. Nemcsak a kertben lévő növények számára elengedhetetlen, hanem a gondozójuk számára is egészséges ez a tevékenység.

Vmirjáncki József