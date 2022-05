Valljuk be, nem indult zökkenőmentesen a sokak által régóta áhított április. Hószállingózás és olykor jégeső zavarta meg a tavaszvárást, igaz, sokan már március elején a virágpiacon gyönyörködtek a téli álma után éledő természet illatos csodáiban. Végre elérkezett a május, virágba borultak nemcsak a fák és a bokrok, hanem a szorgos kezek munkájaként meg­szépülő ágyások is.

Akár a harmadik emeleti balkonon, akár a kertvárosi gyümölcsösben, most van itt az ideje annak is, hogy közvetlen környezetünk növényvilágával foglalkozzunk. Milyen szerencsések vagyunk, mi, debreceniek. Nem kell a virágkarneválra várnunk, nem szükséges a botanikuskertbe ellátogatnunk ahhoz, hogy szemet gyönyörködtető élményben részesülhessünk, vagy virágil­latot szippanthassunk be a szabadban.