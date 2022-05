Csaknem kétezren látogattak a múlt évben megyénk legkisebb településének idegenforgalmi látványosságát jelentő bazsarózsadíszkertbe.

Az ingyenesen látogatható kertet a csodálatos színvilágában már nyíló és bimbózó bazsarózsák között mutatta be lapunknak Kovács Petra, a vekerdi bazsarózsa-birodalom mindenese.

– Itt, Biharban a dísznövények közül talán a bazsarózsa érzi legjobban magát. Sokan feltették már a kérdést, hogyan került a faluba e gyönyörű bazsarózsa-birodalom. Több mint egy évtizede édesapám, dr. Kovács Péter kezdte el tanulmányozni a bazsaró­zsát abból a szempontból, hogy nálunk hogyan érezné magát. Hobbiként egy országjárás során kezdett régi töveket gyűjteni, hogy azután egy díszkertet építhessen – idézte fel. Az évek alatt több mint kétszáz faluból ezernyi egyedet gyűjtöttek össze, nagyon sok talajmintát vettek, hogy a növény talajigényeit minél alaposabban megismerhessék. – Régi töveket keresve jutottak el Vekerdre is, ahol megtalálták a megfelelő talajt és környezetet a termesztéshez a majdani virággyűjteményük bemutatásához – tudatta.

Ma már Petra a párjával gondozza a sokezernyi virág termőterületét. – Ezek a virágok imádják a sok napfényt, igényt tartanak a kemény téli fagyra, és akár száz évig is élhetnek. Az októberi visszavágás után téli álomban pihennek.

Nálunk ez a csaknem ötven fajta széles színvilágban pompázik, talán meghökkentő lehet, hogy egyedül kék szín nincs köztük. Örömünkre ritkaságaink is vannak, melyek töveit több tízezer forintért tudtuk megvásárolni

– részletezte.

Nem ugyanaz a kettő

Pünkösdhöz közeledve sokan felteszik azt a kérdést, hogy a pünkösdi rózsa és a bazsarózsa ugyanaz a növény-e. – Több mint negyven Paeonia faj van, ezek között szerepel a pünkösdi rózsa és a bazsarózsa. A magyar és a latin nyelv szépsége és sajátossága, hogy különbséget tesz két faj között, más nyelvben nincs is két külön elnevezés. A két faj között felhasználás szempontjából van csak lényeges különbség: a pünkösdi rózsa kerti növény, virágai a vázában 1-2 napig bírják, míg a bazsarózsák a tövükön és vágott virágként is sokkal tartósabbak, a vázában akár 10-12 napig is díszíthetik a lakásunkat. A pünkösdi rózsa nyár közepére teljesen elszárad, míg a bazsarózsák a leveleikkel ősz végéig díszítik a kertet – avatott be Kovács Petra.

Azt is elmondta, hogy a bazsarózsa-ültetvényük igazán a Covid-járvány idején lett népszerű.

– Nagyon örülünk családommal, ötéves kisfiunkkal, szüleimmel, hogy maradandót alkottunk. Sokan eljönnek, látogatásukkal megtisztelnek bennünket, vágott virágjainkat külföldön is ismerik. Hazánkban alig huszonöt hektárnyi a bazsarózsa-ültetvények területe, míg Hollandiában ez több mint ezer. A közelgő ünnepnapokra már a korán jött nyárban elvirágzott virágjaink szirmait is szétfújja a sokszor viharos szél. De a később virágzó fajtáink még sok örömet adhatnak ünnepnapi látogatóinknak – zárta gondolatait.

Péter Imre