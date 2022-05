Portugáliában és Görögországban jártak a Debreceni Egyetem Kossuth Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája diákjai az Erasmus+ iskolai, óvodai partnerségek pályázat keretében; a fiatalok a nyelvtanulást segítendő, nemzetközi csoportokban ismerkedtek meg a helyi nevezetességekkel – olvasható az Unideb.hu-n.

– A program elsődleges célja a képességfejlesztés innovatív módszerekkel. A diákok olasz, görög, spanyol és portugál gyerekekkel együtt végezték el a projekt feladatait, amelyek a kritikus gondolkodásukat, a kezdeményezőkészségüket, a problémamegoldó képességüket fejlesztették. A projektmunkák témái a művészet, az ökológia, az egészségügy, a történelem, a jog és a turisztika voltak, mindez a szivárvány színeihez kapcsolódva – mondta Farkasné Pécsi Éva pályázati koordinátor.

A gyerekek jártak Portóban és az ország vallási központjában, Bragában is. Görögországban kirándultak a tengerparton, Peraiában, az Olümposz-hegy környéki védett területen és Platamon kastélyát is meglátogatták. A görög kiránduláson mini színdarabot is írtak, amelynek szereplői az öt nemzet saját legendájának meghatározó állatai. A darabban hazánkat a fehér ló szimbolizálja. A beszélő állatokról szóló színdarabot novemberben adják elő a program magyarországi találkozóján.