Az Erzsébet-táborok Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, amelynek feladatait hetedik éve az egyházi hátterű Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány látja el. 2022-ben tavasszal és ősszel a gyermekek balatoni és erdélyi, ottalvós osztálykirándulásokon, a vakáció ideje alatt pedig napközi táborokban, továbbá ottalvós, zánkai és fonyódligeti élménytáborokban, erdélyi, gyógyító és diabétesztáborokban vehetnek részt, és Családi Erzsébet-táborok is lesznek, amelyeken hosszú hétvégéket tölthetnek együtt a családok a zánkai táborban.

– A Napközi Erzsébet-táborok célja, hogy a tanév befejezését követően azok a gyermekek is hasznosan és élményteli programokkal tölthessék a nyári szünidőt, akik kisebbek és még nem akarnak ottalvós táborba menni, vagy akiknek nincs lehetőségük családi körben kikapcsolódni, saját lakóhelyüktől távol vakációzni – ismertette megkeresésünkre Darabánt Judit, az alapítvány kommunikációs igazgatója.

A Napközi Erzsébet-táborokat idén is az ország bármely településén, hetente hétfőtől péntekig, 8 és 16 óra közötti turnusokban tartják meg június 20. és augusztus 26. között.

A szervezésre és lebonyolításra köznevelési intézmények, családsegítő szolgálatok és központok, kötelező közművelődési feladatot ellátó intézmények, valamint tanodák tudnak jelentkezni általános iskolás diákok táboroztatására, továbbá ez évtől óvodák is. A napközi táborok ideje alatt a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés, valamint a kompetenciafejlesztés tematikák mentén, színes és változatos kirándulásokon vehetnek részt a gyerekek. A programok összeállítása a helyi sajátosságoknak is teret enged, lehetővé téve ezzel az elkötelezett pedagógusok kreatív ötleteinek megvalósítását.

Debrecen és környéke népszerű

– Hajdú-Bihar megyében minden tematikában változatos programokon vehettek részt a gyermekek, volt például batikolás és gyöngyfűzés, „Ki mit tud?” vetélkedő, kutyás és rendőrségi bemutató, sportprogramok vagy saját tervezésű Exatlon-pályán tartott váltóverseny és környezetvédelmi kvíz is – sorolta Darabánt Judit. A visszajelzések alapján a gyerekek a kirándulást várták a legjobban a hét folyamán. Népszerű helyszín volt a megyeszékhely és környéke. Debrecenben a Kerek­erdő Élménypark, az Aquaticum Debrecen Strand, a Debreceni Állatkert, Növénykert és Vidámpark, az Agóra Tudományos Élményközpont, a Nagyerdő vagy a belvárosban található főtér is szerepelt a közkedvelt helyszínek között, de voltak, akik a Hortobágyi Nemzeti Parkban lévő és a megyén kívüli látványosságokat is felkeresték.

– Összesen 42 településen 78 intézmény kapcsolódott be a Napközi Erzsébet-táborokba Hajdú-Bihar megyében, amelyekben összesen mintegy 7 ezer 500 gyermek nyaralt élménydús, napközbeni programok közepette. Körülbelül azonos arányban jelentkeztek intézmények a városokból, illetve a falvakból – ismertette kérésünkre a tavalyi adatokat a kommunikációs igazgató.

A legtöbben Debrecenből jelentkeztek, ott közel 1300 gyermek táborozott a nyár folyamán 2021-ben. Berettyóújfaluban mintegy ezer gyermek, Hajdúböszörményben pedig több mint 600-an kapcsolódhattak ki a hétfőtől péntekig tartó turnusokban, de Hajdúnánáson, Nyíradonyban, Sárrétudvariban is több százan vettek részt a napközikben. Összesen 225 napközi tábor volt, amelyből 180 tábort a megye tankerületi központjainak fenntartásába tartozó iskolák szerveztek meg, a további 45 tábor egyéb fenntartású köznevelési, valamint családsegítők és kötelező közművelődési feladatot ellátó intézmények szervezésében történt. Az idei turnusokra május 4-ig jelentkezhetnek az intézmények.

Bekecs Sándor