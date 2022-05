A jó idő közeledtével nemcsak a vakációhangulat veszi kezdetét, sajnos számolnunk kell a vízi balesetekkel is. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közlése szerint tavaly július végéig 24-en fulladtak vízbe. Az adatok igencsak riasztóak, a balatoni számokról nem is beszélve, ugyanis 2020-ban összesen nyolcan fulladtak a tóba, míg az elmúlt esztendőben két hónap alatt (júniusban és júliusban) tizenhárman vesztették életüket a magyar tengerben. A hatóság tavalyi közlése szerint a vízbe fulladtak között több az idős­korú személy, mint a gyermek. A rendőrség éppen ezért igyekszik fölhívni a figyelmet arra: a gyerekek mellett elengedhetetlen, hogy az idősebbekre is fokozott figyelem jusson strandoláskor.

Késmárky András orvos­igazgató, a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportjának (DEKOM) a vezetője a fentebb leírtakkal teljes mértékben egyetért: kiemelten fontos, hogy akiknek valamilyen krónikus betegségük van (vérnyomásproblémák, szív- és érrendszeri betegségek), azok hőség idején legyenek nagyon körültekintőek – mondta a Napló érdeklődésére a szakember.

A strandon biztonságosabb

Késmárky András leszögezte: mindenképpen kiépített strandokat keressünk fel, hiszen a természetes vizekben több veszély leselkedik ránk. Mint elmondta, hazánkban számos lehetőség közül válogathatunk, ha a nagy melegben csobbanni szeretnénk egyet. Bányatavaink mellett felkereshetjük természetesen tavainkat, illetve folyóvizeinket. Minden természetes víz önmagában hordozza azokat a veszélyeket, amelyekkel a legtöbb vízi baleset kapcsán találkozhatunk. Például a hirtelen hideghatás reflexes légzésmegállást okozhat – hangsúlyozta az orvosigazgató. Hozzátette, a kiépített strandokon vagyunk a legnagyobb biztonságban, hiszen ha bajba kerülünk, a vízimentők azonnal a segítségünkre vannak. Nyilvánvalóan, ha vízi balesetekről beszélünk, akkor az egyszerű horzsolásokat, zúzódásokat is idevehetjük, ha viszont szeretnénk, hogy idén nyáron ne legyenek végzetes kimenetelű vízi balesetek, akkor néhány szabályt be kell tartanunk.

Forrás: MW-archív

Győződjünk meg a biztonságról!

A szakértő figyelmeztet: felhevült testtel semmiféleképpen ne ugorjunk vízbe, illetve evés után 1-2 órát várjunk, mielőtt vízi tevékenységet végeznénk, ne terheljük meg nagyon a szervezetünket. Ha bányatavainkat keressük fel, akkor számoljunk azzal, hogy hirtelen mélyülnek, illetve minél beljebb merészkedünk, annál hidegebb a víz is. Csak akkor merüljünk el a strandokon, folyóvizekben, ha biztosak vagyunk úszótudásunkban. Sajnos azokkal is megtörténhet a baj, akik úgy vélik, tudnak úszni, végül mégis hamar elfáradnak, legyőzi őket az erős sodrás– fogalmazott Késmárky András. Megjegyezte, soha ne induljunk el egyedül csobbanni, legyünk többen, hogy ha probléma adódik, akkor legyen olyan, aki segítséget tud hívni. Mindemellett kiemelte, aki nem biztos magában, az ne siessen embertársa megmentésére, inkább keressen hozzáértő személyt: ne forduljon elő, hogy végül két emberélet kerül veszélybe.

