Ötödik éve rendezi meg a Schwarzkopf az OsiS Made to Create nevű nemzetközi fodrászversenyt. A magyarok sikerét tükrözi, hogy 2016-ban a debreceni Beke Balázs nyert férfi hajvágás kategóriában első díjat hazai és regionális szinten is, egy évvel később pedig a budapesti Soós Violetta – szintén férfi kategóriában – tért haza első helyezéssel. Női kategóriában azonban még sohasem volt magyarországi győztes. Legalábbis idáig.

Egy különleges ötlet

Idén három kategóriában hirdették meg a megmérettetést: a női Woman mellett a progresszív, vadabb elképzeléseket megtestesítő Avantgarde és a színeket fókuszba állító Color kategóriában küldhettek be pályaművet a versenyzők.

Forrás: Kiss Annamarie

– A női kategória annyit takar, hogy egy szalon vágást kell elkészíteni, egy előremutató, hétköznapi, hordható frizurát. Igazából a különlegessége az egyszerűségben rejlik. Három különböző stylingot kellett bemutatni, és az erről készült képekkel lehetett pályázni – mesélte a Naplónak Kaszás Krisztián, aki 15 éve dolgozik a szakmában, hét éve pedig a mesterfodrász címet viseli. Tavaly döntött úgy, hogy kipróbálja magát a nemzetközi versenyen.

Elmondása szerint egy egyedi koncepciót szeretett volna megalkotni, így egyedülálló módon egy 76 éves modellt választott. Regionális versenyen eddig ugyanis senki nem indult még idősebb korosztályt előtérbe helyező munkával. Kriszitán a bevált trenddel – a húszéves, csontos arcú lányok bemutatásával – ellentétben Irénke nénit választotta modelljéül. Egyrészt azért jelentett kihívást, mert a debreceni tanárnőnek nem a szépségipar dinamikus világa a természetes közege, így a fotózáson a kedves hölgy nehezebben tudott azonosulni a pózoló modell szerepével. Emellett idős korban a haj nehezebben kezelhető. A mesterfodrász úgy fogalmazott, az ősz hajszálak teljesen üregesek, külső rétegeik meg vannak keményedve, így sokkal nehezebb formázni, textúrázni.

Forrás: Kaszás Krisztián-archív

Fontos a tálalás

Krisztián a koncepcióhoz egy úgynevezett beauty teamet állított össze. Így csatlakozott a csapathoz a szintén debreceni Galgóczy Vanda magyar bajnok sminkes, valamint a TV2-ből ismert stylist, Kiss Márk. Krizsai Norbert pedig werkfilmet készített a munkálatokról.

A kész pályamunkát 2021 októberében a Hajas László fővédnökségével rendezett magyarországi döntőn első helyezettnek választották Budapesten. Így Kaszás Krisztián számára megnyílt az út Athén felé, ahol május 9-én, a fodrászverseny nemzetközi döntőjén Közép- és Kelet-Európa tizenhárom országa mérette meg magát. Itt dőlt el, hogy az összesen több mint 400 beérkezett pályaműből melyik hármat ítéli a zsűri a legjobbnak. A debreceni hajszobrásznak női kategóriában csaknem 13 versenyzővel szemben kellett felvennie a „fodrász kesztyűt”. A zsűribizottság úgy épült fel, hogy minden országot egy ember képviselt, azonban egy bíráló sem pontozhatott indulót a saját országából. A fotókon egyébként nem szerepelhetett a fodrász vagy a márka neve, így kizárták, hogy legjobbak kiválasztásakor a zsűritagok részrehajlóak legyenek valamelyik nemzet vagy nevező felé.

A május 9-én, Görögország fővárosában megrendezett gálaműsorra valamennyi döntőst meghívták. Krisztián ekkor még nem sejtette, hogy az ő neve lapul a borítékban. Elmondása szerint egyáltalán nem számított a győzelemre.

Forrás: Kaszás Krisztián-archív

– Katartikus érzés volt, amikor kimondták a nevemet. Kimentem a színpadra, de olyan euforikus állapotba kerültem, hogy szinte meg sem tudtam szólalni. Csak úgy cikázott bennem az adrenalin – mesélte.

Az első díjazottak az elismerő oklevél mellett egy 5000 euró értékű nemzetközi szakmai továbbképzésen is részt vehetnek. Így a győzelemmel nem áll meg a fejlődés. Ugyan titulusban egy mesterfodrász már nem tud előrébb lépni, a szakmai fejlődés Kaszás Krisztián számára azonban elengedhetetlen.

Forrás: Kaszás Krisztián-archív

Hajhullámokat kelteni

– Szerintem minden ember számára az egész élet egy folyamatosan fejlődés. Arra kell törekedni, hogy jobb legyél ma, mint tegnap voltál. A trendek, a technikák is állandóan változnak, így a szakma is egyfolytában megújul. Fontos, hogy egy lépéssel a divat előtt járjunk, így mi kelthetjük a hullámokat, és nem azok visznek magukkal – mondta. Kihasználva a helyzetet, megkérdeztük a mesterfodrászt az aktuális trendekről.

Krisztián úgy látja, a fodrásztrendek egyre inkább visszanyúlnak régi stílusjegyekhez, és azt formálják újjá. A nőknél idén is a laza textúrájú haj fog dominálni, amiben van egy kis rétegződés, egy kis mozgás. A rövid hajban a mikrobob lesz a divat. Ennek a fül alsó részéig érő, kompakt frizurának is egy rétegezett változata, hogy ne legyen annyira merev, mint egy Lego-figura haja. A hosszabb hajnál megmaradnak a színátmenetes festések, ahogy a tavalyi őrület – a hullámos beach wave – is megmarad. Krisztián saját részről mindig is a természetességre törekedett. Festéseknél minél naturálisabb, púderesebb, pasztellesebb színek felé húz. Igyekszik minél kevesebb kemikáliával dolgozni, így ammónia- és parabénmentes termékeket használ. Elmondása szerint az életben is egy fenntartható, környezettudatos irányt képvisel.

Hajnal László