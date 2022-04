Farkas Mihály április 18-án ünnepelte 95. születésnapját felesége, Farkas Irén és családja körében. A jeles alkalomból Piros Zoltán önkormányzati képviselő és Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa kedden reggel köszöntötték a szépkorú férfit debreceni otthonában. Az idős házaspár rendkívül várta érkezésünket, cívisvárosi lakásukban egy szempillantás alatt elrepült az idő, amikor megosztották velünk közös életük legfontosabb pillanatait. Közel hatvanhat éve alkotnak egy párt, megismerkedésüket követően alig egy év telt el, amikor Mihály bácsi megkérte Irénke néni kezét, szóval nyugodtan kijelenthetjük: egy igazi szerelmi történet az övék. No, de ne rohanjunk ennyire előre, az ünnepelt nagyon sok mindent megélt addig, amíg meg nem ismerkedett élete szerelmével, Irénkével, aki éppen betöltötte a tizennyolcadik életévét, amikor férjének megakadt rajta a szeme.

Fotó: Kiss Annamarie

Sorsuk összefonódott

Farkas Mihály három évig volt katona, akinek nem is akármilyen emlékei vannak az akkori időkből. Mint megtudtuk, tengerészként szolgált, amire azóta is tisztán emlékszik, hiába telt el több tíz év, mintha csak ma lett volna. Felesége és közte kilenc év korkülönbség van, viszont ez soha nem okozott számukra problémát, sőt, úgy vannak vele, talán még pozitívumként is hatott kapcsolatukra, hogy nem egyidősek.

– Nem nagyon jártam szórakozni, ám egyszer rávett a legjobb barátnőm, menjek el vele táncolni. Úgy voltam vele, nem kéretem magam, felöltöztem szép ruhába, majd meg sem álltunk a nagyváradi Nyomba klubig, ami hajdanán egy igazán előkelő helynek számított – kezdte a 86 éves boldog feleség, akinek a szeme a mai napig úgy ragyog, amikor kedvesére pillant, mint az első közös felejthetetlen években.

– Odajött hozzám Mihály, majd megkérdezte: táncolsz velem? Egyből nemet mondtam, viszont ő nem tágított, leült mellém beszélgetni. Az est végén ismét próbálkozott: hazakísérhetlek? – emlékezett vissza mosollyal az arcán az idős asszony. Hozzátette, természetesen nemmel felelt, majd hangoztatta, nagyon messze lakik – néhány saroknyira élt a szórakozóhelytől –, ne fáradjon, hazatalál ő egymaga is. – Természetesen az otthonomig sétált velem, azóta pedig eltelt 66 év, milyen hosszú idő, mégis milyen gyorsan elillant – mondta Farkas Irén.

– Bizony, hamar elillant, de életem egyik legjobb döntése volt, hogy közel hét évtizeddel ezelőtt leültem melléd: nem csalódtam! – hangsúlyozta Farkas Mihály.

Fotó: Kiss Annamarie

30 éve élnek Debrecenben

A házaspárnak egy lánya született, két unokájuk van és egy dédunokának örülhetnek. Nem volt könnyű életük, gyermekkorukban nagyon nehéz időket éltek, amit ugye a háború sem tett elviselhetőbbé. Rengeteg mindenen mentek keresztül, viszont egy cél lebegett előttük: az, hogy a gyermeküknek mindent megadjanak, az ne szenvedjen hiányt semmiben. Az idős pár Nagyváradon élt, ott is dolgoztak sokáig. Farkas Mihály szerszámkészítő lakatosként munkálkodott, míg kedvese a nagyváradi kötőgyárban ment egyre feljebb a ranglétrán. Közel 30 éve élnek Debrecenben, lányuk is a közelükben telepedett le, néhány utcányira tőlük. Sokáig azért nem jöttek el Nagyváradról, mert azt szerették volna, lányuk egyetemen tanulhasson, évtizedekkel ezelőtt pedig a cívisvárosban még erre nem volt lehetőség.

– A kislányunk elköltözött, majd a férjemmel azon tanakodtunk, miként is cselekedjünk. De hamar rájöttünk, üres lenne az életünk a lányunk nélkül. Ugyanis bárki bármit mond, nem ér az élet semmit gyermek nélkül – jegyezte meg a szépkorú hölgy.

Elégedett az életével

Számtalan tragédia érte a családot, de mindig felálltak, mert tudták, a problémákat csak együtt tudják megoldani. Számukra a legfontosabb a család. Az ünnepelt és felesége soha nem aludtak el haraggal a szívükben, ha akadtak gondok, azt megbeszélték. Nyilvánvalóan Fazekas Mihálynak is feltettük a bűvös kérdést: mi a hosszú élet titka?

Fotó: Kiss Annamarie

– Nos, itt sok mindent sorolhatnék. Először is, a bajokat mindig félretettük, majd megoldottuk. Soha életemben nem voltam elégedetlen az életemmel, megbecsültem azt, ami van. Mindezek mellett mégis azt emelném ki, ami miatt még a mai napig is mosollyal az arcomon ébredek: megismertem a drága feleségem – válaszolta a Napló érdeklődésére Farkas Mihály, akinek a kedvenc időtöltése a focimeccs nézése, egy mérkőzést sem hagyna ki, amikor a hazai klubok futballistái a pályára lépnek.

Nagy Emese