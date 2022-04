A pár a nulláról indult, és egymást támogatva jutott el az elismertségig. Időközben megszületettek ikerlányaik, akik mára lassan beszállnak a családi üzletbe. Az üzletvezető kiemelte,

bár nem erőltetik egyik gyermeküknek sem, hogy csatlakozzanak, jól láthatóan van affinitásuk a szakmához.

– Tavaly vezettük be főtt, sült ételeink mellett a csavaros fagyit, illetve idén a hókristály jégkása is elindul majd. Petra már 20 éves, a két alkalmazottunk mellett ő segít nekünk. Az ikrek közül Mira szerepelt a konyhafőnök juniorváltozatában, az Ízőrzőkben, és megannyi főzőversenyen is elindult már fiatal kora ellenére. Maja pedig az új ötletek kitalálója, a kreatív megoldások mind tőle származnak – fogalmazott.

Lemondásokkal jár

Az utánpótlás tehát adott, ám mint arra Lászlófalvi Éva rámutatott, nehéz kenyér az övék, megannyi lemondással. – Öt órakor kelünk, a hat órás vonattal mennek Debrecenbe a gyerekek, és van, hogy tizenegyig talpon vagyunk. Nincsenek ünnepek, húsvét, karácsony, nyaralás, és ahhoz, hogy profitot termeljünk, egyelőre helyetteseket sem tudunk fizetni. A lányok hozzászoktak ehhez az életvitelhez, és mi magunk is tudjuk, utólag már nem lehet bepótolni a kimaradt közös eseményeket. De mit tehetnénk? Ez az életünk munkája!

Nem gazdagok akarunk lenni, inkább megmaradunk embernek. Ennek azonban ára van

– tette hozzá. Elmondta azt is, a betonozástól a bútorok lefestéséig a család csinált mindent, egy kedves baráti testvérpáron kívül senkitől sem kaptak támogatást.

Elárulta, őket is meglepte, mennyien megszerették a helyet.

Nagyon megtisztelő számunkra a díj, köszönjük a törzsvendégeinknek, hogy ránk szavaztak! Ha kívánhatnék, szeretném, hogy egészségben, sokáig tudjuk még csinálni. Minél több vendég jöjjön, és vigyék a hírünket, hogy falun is lehet csodát tenni.

Kreatív dekorációból nincs hiány

A Sörkert Club – Fülöp beltere önmagában is megér egy látogatást. Végigjárva az ember megannyi régi bakelitbe, poszterbe és számtalan egykor hasznos tárgyba botlik, mely mára alternatív dekorként szolgálja az éttermet.

Forrás: Kiss Annamarie

Egy remek varrógép, egy postaládaként szolgáló csizma és rengeteg hasznos üzenet a falakon. „Isten hozott” – üzeni a királylány a pultnál. A név nem véletlen, Lászlófalvi Évát itt mindenki így nevezi. – Rengeteg törzsvendégünk van, egyre jobban tágul a kör. Ők maguk is idehordják az általuk még hasznosnak, de minimum dekoratívnak gondolt elemeket. Így kissé a közös sörkertjükké válik a törzshely. Még a cégértáblát is egy vendég festette! Aki ismer, királylánynak szólít: egy nagy buli alkalmával Homonyik Sándor énekes is eljött hozzánk, és elénekelte nekem az Álmodj, királylány című dalát – idézte fel Lászlófalvi Éva.

A házias ételeiről híres hely vezetője a jövőbeli terveikről is beszélt. – Mivel inkább az ételeink lettek mára a fő profilunk, és télen is van ránk igény, szeretnénk a jövőben a teraszunkat is befedni, illetve épül egy új konyha, ahol félkész termékeket állítunk majd elő, egyedi ízekkel – mondta.

Péter Szabolcs