Az állatok közreműködésével végzett pedagógiai fejlesztés, terápia során speciális képzést kapott kutyák, macskák, lovak, nyulak, madarak, esetleg halak segítenek különböző fogyatékosságokkal, betegségekkel élő emberek rehabilitálásában, gyógyításában. Kutatások bizonyítják, hogy jó eredményeket lehet elérni ezzel a speciális módszerrel.

A Science Café keretében a Csapó utcai bevásárlóközpontban április 20-án, szerdán 17 órától bemutatkozó Jakabné Bagi Ágnes 2012-ben a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán végzett gyógytornászként. 2015-ben a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán okleveles fizioterapeuta oklevelet kapott. Közben 2013-ban hippoterapeuta képesítést szerzett a Magyar Lovasterápia Szövetség, akkreditált lovasterapeuta képzésén. 2015-től a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Gyermek Gyermekrehabilitációs Központjában dolgozik gyógytornászként. Az állatasszisztált terápiát szívügyének tekinti. Jelenleg két saját lovával, illetve fekete labradorjával, Csentével végez terápiát - olvasható az unideb.hu-n.

– Mindenkinek más és más állat társasága jelenthet örömöt, megnyugvást, feltöltődést, segítséget a mindennapokban. Vannak olyanok, akiknek a puszta jelenléte, mozgása, nyugalma, magabiztossága is jó hatással van, és akadnak olyanok is, akiket az ember jobb kezének képeznek ki – fogalmazott Jakabné Bagi Ágnes, akit labradorja is elkísér majd a rendezvényre.

Az úgynevezett állatasszisztációt Magyarországon körülbelül 30 éve alkalmazzák, a pedagógusképzésben viszont mindeddig csak elvétve tűnt fel ez a módszer. Tavaly szeptemberben a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményben működő Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara bekapcsolódott a képzésbe, állatasszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógusszakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakot indítottak, melyben az AURA Segítő Kutya Alapítvány lett a partnerük.

A Kelet-Magyarországon egyedülálló, kétéves, gyakorlatorientált, az állatvédelemmel és a felelős állattartással is foglalkozó képzésre a korábban főiskolai képzésben, vagy osztatlan tanárképzésben szerzett óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, konduktor, szakoktató, illetve csecsemő- és kisgyermeknevelő végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek, akiktől legalább hároméves szakmai gyakorlatot várnak el.