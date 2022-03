A tavaszi zöldségekből nemcsak leves, de nagyon egészséges és finom főzelékek is készíthetők, könnyű ebéd, vacsora gyanánt. Állandó megkérdezettünk, a Vénkerti Közösségi Kert vezetője, Vajda Erzsébet a klasszikus receptjeit osztotta meg a Hajdú-bihari Naplóval.

A spenót, sóska, saláta időszakát éljük. Vajda Erzsébet előbbiből leginkább főzeléket szeret készíteni. – A spenótleveleket jól meg kell mosni. A szárukat, vastag részeiket kihúzzuk, a leveleket apró darabokra vágjuk, vagy tépkedjük. Kevés sós vízben, 1-2 gerezd zúzott fokhagymával megfőzzük, majd tejjel, vízzel behabarjuk, és kész is a finom étel. Magában is fogyasztható, de tükörtojással, pörkölttel vagy egy sülttel is remek párosítás. Fontos megjegyeznem, hogy a tej miatt mindenképpen melegen érdemes fogyasztani – hangsúlyozta.

Elmondása szerint a sóskafőzelék elkészítése szintén a levelek megtisztításával, a szár eltávolításával kezdődik. – Ha idősebb sóskával dolgozunk, a vastagabb ereket is ki kell húzni. A leveleket egy kevés olajon, fedő alatt megdinszteljük, majd mikor összeesett, és sötétebb színt öltött, egy evőkanálnyi liszt­tel megszórjuk a tetejét, és apránként kavargatjuk, mintegy habarás jelleggel. Amikor egészen sűrű massza válik belőle, lassú kavarás mellett annyi vizet öntünk hozzá, hogy a liszttel együtt főzelékállagot érjünk el. A sóska fanyar íze miatt némi cukrot teszünk hozzá, illetve egy-két evőkanál tejfölt. Csomómentesre keverjük, felrottyantjuk, és készen is vagyunk. Sós és édes verzióban is fogyasztható ez a főzelék, több víz hozzáadásával pedig levessé variálható. Ha így döntünk, adjunk tojásokat hozzá, ekképp külön betétet készítve a levesünkbe. A sóskafőzeléket nemcsak tükörtojással, de akár bundás kenyérrel is fogyaszthatjuk – tette hozzá.

Különleges recept

Vajda Erzsébet a kevésbé ismert salátafőzelékről is szót ejtett: – Egy fejes saláta leveleit tisztítás után laskára vágjuk vagy apró darabokra tépkedjük, és sós, fokhagymás vízben megfőzzük. Ebbe teszünk egy kevés borsot és apróra vágott burgonyát. Világos rántással besűrítjük, majd egy pár kanál tejfölt, tejet teszünk hozzá a főzés végén. Összeforralva sűrű főzelék, több vízzel leves lesz ebből is (langyosan, hidegen ehető, könnyű leves, amely után nehezebb főételt fogyaszthatunk.) A főzeléket akár sült kolbásszal, fasírozottal is kombinálhatjuk – összegezte.

