– Nehéz napokat élünk, többszörösen nehéz helyzetben vagyunk – jelentette ki Győrfi Pál a Polgári esték keretében, aki Bodó Sándor államtitkár, ország­gyűlési képviselő vendégeként érkezett a fürdővárosba csütörtökön. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője A járvány és ami utána jön című előadását a szoboszlói művelődési központ színháztermében hallgathatták meg az érdeklődők. Az előadó rámutatott, három nagy veszély volt a történelem során, amelyek tömegek halálát okozták: az éhezés, a háborúk és a járványok.

– 2019-ben is azt mondtam, hogy megvan a veszélye annak, hogy jön egy új kórokozó, ami ellen még védtelenek az emberek. A járványokkal szemben az emberiség győzelemre állt, és most is azt mondom, a Covid – remélhetőleg – vége felé, hogy győzelemre állunk – fogalmazott. Az egyik érve emellett az volt, hogy szerencsére az orvostudomány már feltalálta a védőoltásokat. – Ha feltűnik egy új kórokozó, akkor idő kell ahhoz, hogy kifejlesszék az ellenszert, de ha valaki beleássa magát ezekbe a történetekbe, akkor látja, hogy ez az idő egyre rövidül. Míg korábban 8-10 év kellett, hogy egy új vírus ellen meglegyen a védőoltás, napjainkban már valamivel több mint fél év is elegendő – mutatott rá. Hozzátette, a védőoltáson kívül a járványok ellen ható tényező az is, hogy az orvostudomány gyógyító ága is rengeteget fejlődött. Ma már vannak olyan gyógyászati módszerek, amikkel megmenthető sok beteg, de sajnos nem mindenki.

Mi jön a járvány után?

Győrfi Pál a Naplónak kifejtette, Magyarországon szépen javul a járványhelyzet, az illetékes szakemberek és hatóságok különféle adatok ismeretében alapozták meg a bizonyos intézkedések feloldására vonatkozó döntést. – Azt senki sem állítja, hogy a veszély elmúlt, éppen ezért az egészségügyi veszélyhelyzet továbbra is érvényben marad. A szakemberek egyetértenek abban, hogy sajnos a koronavírus meglepetéseket produkál, tehát jöhet olyan mutáció, amelyik ismét járványügyi intézkedéseket követel. A legnagyobb valószínűséggel egy nyugodt nyárnak nézünk elébe vírus­szempontból – mondta.

Hozzátette, sok mindent tanultunk a járványhelyzetben: sokkal többször mosunk kezet, a maszkviselés szinte már automatikussá vált, de vallja, hogy az is érthető, hogy mindenki szívesen maga mögött hagyná ezt a nehéz járványidőszakot. – Ugyanakkor kár lenne mindent, amit megtanultunk, a kukába dobni. Nemcsak a koronavírus létezik, hanem számos más kórokozó is. Általában a fertőzések ellen véd az, hogy ha jobban vigyázunk a higiénére, ha gyakran kezet mosunk és a gyerekeinket is megtanítjuk ezekre az alapszabályokra. A járvány után reméljük, hogy megmarad egy egészségtudatosabb szemlélet – bizakodott a szóvivő. Hangsúlyozta, most, amikor a gazdaság is megremegett a orosz–ukrán háború hatására, mindenki azon gondolkodik, mi lenne a legjobb befektetés. – A legjobb befektetés a saját egészségünk védelme és a gyerekeink taníttatása – jelentette ki.

Az egészséges mindennapokhoz a lelki egyensúly is elengedhetetlen, ennek elérését a minták nagyban befolyásolják. – Sajnos ebből a szempontból rossz híreink vannak, hiszen világjárvánnyal nem találkoztak a szüleink, s többségünk háborúval sem, ilyen közelről mint ahogy most az orosz–ukrán konfliktus kapcsán. Sajnos ilyen fogódzóink nincsenek, ugyanakkor azt gondolom, hogy valamiféle optimizmust mindenképpen kell fejleszteni magunkban. Magyarországon olyan szempontból biztonságban vagyunk, hogy egy olyan környezet van körülöttünk, olyan döntések születnek, amelyek valóban az emberéletet tartják a legfontosabbnak – vallja Győrfi Pál.

A társadalom ártalmai

Az előadásában a szóvivő a fő egészségügyi problémákra is kitért. – A fogyasztói társadalom hozza magával a saját ártalmait, betegségeit. Ha elmúlik a Covid, vissza kell térnünk a saját életünkhöz, a saját nyavalyáinkhoz. A legjobb az, ha megelőzzük ezeket, s nem pedig kezeljük – húzta alá. Rámutatott, Magyarország lakossága fogy, a csökkenő népességgel párhuzamosan öregszik a társadalom, a várható élettartam viszont nő. Míg 1990-ben 10 millió 374 ezer lakos volt idehaza, s az átlagéletkor 36,1 év volt, addig 2019-ben 9 millió 773 ezer ember élt Magyarországon, ekkor az átlagéletkor már 43 év volt. Győrfi Pál úgy véli, az lenne igazán jó, ha az egészségben várható élettartam is ilyen gyorsan nőne. – Sajnos elég hamar betegek lesznek a magyar emberek. A KSH adatai szerint az embereknek majdnem fele – 45 százaléka – valamilyen krónikus betegségben szenved. A mentők nem balesetekhez járnak rendszerint, hanem ezekhez a betegekhez különböző állapotrosszabbodások, szövődmények miatt – tudatta. Magyarországon a szív- és érrendszeri, a cukor-, a daganatos és légzőszervi betegségek, valamint a mentális betegségek a leggyakoribbak. Mint mondta, a megelőzés tekintetében a táplálkozás terén sokat javult a helyzet, „divat” lett az egészséges táplálkozás. Azonban a testmozgásra és a szűrővizsgálatokon való részvételre is legalább ekkora hangsúlyt kellene fektetni.



Borzasztó élethelyzetek



Győrfi Pál a fürdővárosban tartott előadásának egyik fejezetében arról beszélt, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) életébe hogyan érkezett meg a koronavírus-járvány. Az OMSZ-szóvivő tudatta, ma Magyarországon 256 mentőszolgálat van, a szervezet az elmúlt tíz évben hihetetlen fejlődésen ment keresztül. – Bevallom, én kishitű voltam, nem hittem, hogy idáig eljutunk. Ha megnézünk egy mai mentőegységet, azt látjuk, hogy az autó, amivel dolgoznak, a világ egyik legjobb mentőautója – jelentette ki. Kitért arra, a Covid alatt szükség volt pluszkocsik bevonására, hiszen egy teljesen új feladatkört kaptak: a járványügyi mintavételekben való aktív közreműködést.

– Gyorsan kellett reagálnunk és létrehozni egy második mentőszolgálatot. Az 1,2 millió feladat önmagában is, minden évben ennyi emberhez hívnak mentőt. Ez azt mutatja, hogy a népegészségügyi helyzet, az emberek egészségügyi állapota javítandó. Ehhez jött hozzá az elmúlt évben 116 ezer Covid-fertőzött beteg szállítása – részletezte. Hozzátette, ettől lényegesen több fertőzött volt, de a mentősök a legsúlyosabb esetekkel találkoztak, akiket nekik kellett kórházba vinniük. Lelki megpróbáltatások – 1,3 millió ember mintavételében vettünk részt – jelentette ki. A járvány alatt egy társadalmi összefogás alakult ki, ezért ezt a feladatot nem kizárólagosan a mentősöknek kellett elvégezniük. – Születtek olyan intézkedések, amelyek nagyon fontosak voltak, például felsőoktatásban hallgatók jöttek hozzánk segíteni, a Belügyminisztérium szervezésében nagyon sok autót kaptunk, de magáncégek is ajánlottak fel járműveket. Önkéntesek is jöttek, ez a második hullámban teljesedett ki, amikor megint be kellett zárni a kulturális létesítményeket, s a kultúra területéről nagyon sokan jöttek hozzánk önkéntesként dolgozni – idézte fel. Nagy szükség volt a segítségre, hiszen volt olyan nap, amikor 20-30 ezer mintavételi címet kaptak. Az ide való eljutást minden esetben meg kellett szervezni: fel kell hívni a beteget, útvonaltervben sorba rendezni a címeket, majd kimenni és levenni a mintát. Győrfi Pál úgy véli, a válsághelyzetekkel kapcsolatban aranyigazság: minden azon múlik, amit előtte csináltál.

– Nekünk az a szerencsénk, hogy a mentőszolgálat az elmúlt 3-4 évben digitális üzemmódra állt át. Ez nagyon jól jött most, a Covid alatt, mert így tudtuk megugrani azt, hogy megszervezzünk egy milliós nagyságrendű munkát – hangsúlyozta. Hozzátette: – Az elmúlt időszak nemcsak testileg volt nehéz a kollégáknak, hanem lelkileg is. A mentők mindig egy élethelyzettel találkoznak. Kimész mentővel valahova, megcsinálod, amit tudsz, de magát az alaphelyzetet nem fogod tudni megváltoztatni. Legtöbbször úgy jössz el, hogy ott van a szívedben egy görcs, hogy ez nincs rendben így. Annyi borzasztó élethelyzettel találkozik az ember, ez volt most, a Covid-helyzet kapcsán is: szülőket vittünk kórházba, miközben a gyerekek otthon voltak – beszélt a lelki megpróbáltatásokról is, melyek talán valamelyest enyhülnek a koronavírus lemenő ágában.

Kiss Dóra