Az elmúlt évek történései határozottan bebizonyították, mennyire fontos a fiatalok számára, hogy egymással rendszeresen, személyesen tudjanak találkozni, közösséget alkotni és azt fenntartani. Ehhez a folyamathoz tud hozzájárulni egy települési önkormányzat is, amely megteremti a szükséges feltételeket.

Hajdúnánás vezetésének kiemelt szándéka, hogy a gyermekek, fiatalok és közösségeik tevékeny részesei legyenek a település életének, hiszen néhány év múlva ők fogják alkotni a város gerincét

– fogalmazott a Napló megkeresésére Szólláth Tibor polgármester. Ezen cél elérése érdekében korábban egy ifjúsági stratégiát is megalkottak a helyi fiatalokkal közösen, amelyben kiemelt szerepet kapott az utóbbiak életére meghatározó hatást gyakorló jelenségek mélyebb okainak feltárása. Továbbá elindult egy olyan közös gondolkodási és tervezési folyamat kezdeményezése is, melynek eredményeként az ifjúság igényeit, változtatási és fejlesztési javaslataikat a település vezetői irányába kommunikálni tudják.

Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere

Forrás: Napló-archív

Közösségi terek a kikapcsolódásra

– Hajdúnánás központjában található a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház, amely mozi, teleház és ifjúsági közösségi tér funkciókkal várja a fiatalokat. Az intézmény az egyik önkormányzati tulajdonú cég üzemeltetésében van, de a ház élettel és programokkal való megtöltésében a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK) fontos szerepet játszik – hangsúlyozta Szólláth Tibor, aki hozzátette: idén az ifjúsági ház teljes egészében a középiskolás diákokból álló GYIÖK-höz kerül. – Természetesen az ingatlan fenntartásával járó felelősséget nem helyezzük rájuk, de a teljes épület használatára vonatkozóan ők fogalmazhatnak meg elképzeléseket és javaslatokat. A célunk elsősorban az, hogy teret és lehetőséget biztosítsunk a fiatalok öntevékenységének kibontakozásához, saját ötleteik, programjaik megvalósításához. Ehhez az önkormányzat az Ifjúsági Házon mint ingatlanon kívül pénzügyi forrást is biztosít – emelte ki a városvezető.

Az aktív kikapcsolódás kedvelői számára ez év elején a helyhatóság felújította a skate-pályát. Emellett a Ligetben és a Nagy Norbert Sportközpontban kondiparkokat építettek, az Ady lakóparkban 500 méter hosszúságú futópályát, elkerített játszótereket, sportpályát, és fitneszparkot alakítottak ki.

– Felújítottuk a Somorjai László Városi Sportcsarnokot, és megépült az 550 fő befogadására alkalmas Hódos Imre Sport és Rendezvénycsarnok, mely nemcsak városi eseményeknek, programoknak ad otthont, de új távlatokat nyit a hajdúnánási kézilabda-csapatsport és az utánpótlás-nevelés területén is – emelte ki Szólláth Tibor. Szintén a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas helyként jelölte meg az épülő Szürkemarha tanösvényt is, amely a hajdúnánási strandfürdőnél kialakított kiindulóponttól a Kendereskertig mintegy 3500 méter hosszú, 10 állomással gyalog, vagy száraz időben kerékpárral bejárható. – A tanösvénnyel igyekszünk bemutatni hajdú múltunk és jelenünk egy részletét. Az alföldi puszták változatos élővilágát, valamint a hagyományos gyepgazdálkodás, a legeltető állattartás nélkülözhetetlen kellékeit: az alföldi puszta őshonos háziállatait – tette hozzá.

Fiataloknak szóló programok

– Az elmúlt évek nevesebb ifjúsági rendezvényeit Hajdúnánáson – köszönhetően a GYIÖK aktív munkájának – fiatalok szervezték saját korosztályukból álló célközönség számára. Ilyen esemény volt például a Szubkultúrák napja, több Skate Jam verseny vagy a Hajdúnánási Ifjúsági Bál. Ezek a rendezvények az ő igényeikből kiindulva, azokat megfogalmazva és gyakorlati formába öntve valósultak meg – mutatott rá a városvezető. A városi rendezvények megszervezésében is mindig figyel az önkormányzat a fiatal korosztály megszólítására, legyen az nemzeti ünnep vagy egyéb esemény. – A Hajdúk Világtalálkozóján nemcsak a könnyűzenei programok, hanem a hajdú csatabemutatók és a kísérőprogramok is sok fiatalt vonzanak, de a kisebb korosztályok, gyermekek számára is vannak az egész napos rendezvények keretében korosztályuknak megfelelő programelemek: népi játszóház, kézműves foglalkozások, zenei és színházi bemutatók.

Táncolhatnak, sportolhatnak

A közösséghez való tartozás másik formája lehet egy-egy művészeti csoport vagy sportcsapat tagjának lenni.

– Nagy népszerűségnek örvendenek a moderntánc és társastánc csoportok, ahol már egészen kis korcsoportoktól kezdve sajátítják el ezeket a mozgásformákat a gyerekek és a fiatalok. Emellett városunkban már több évtizedes múltra tekint vissza a néptáncoktatás is, ahol felkészült és a hagyományok iránt elkötelezett népművelők, óvodapedagógusok, tanítók intézményi keretek között tanítják és szerettetik meg a néphagyomány, néptánc adta értékeket több mint háromszáz gyerekkel – hangsúlyozta Szólláth Tibor. – A Cifraszűr Néptánc Egyesület célja megalakulása óta a hajdúnánási néptáncoktatás színvonalának magas szintű biztosítása mellett a közösségformáló és megtartó erő biztosítása – tette hozzá.

A másik kiemelkedő közösség – amely egyben kuriózum is a megyében – a helyi kajak-kenu sportegyesület, amely megalakulása óta számos sikeres fiatal sportolót nevelt ki az elmúlt évek alatt.

– Máró Anna ifjúsági kajak-kenu világbajnokunk nem is olyan régen még Hajdúnánáson kezdte pályafutását és itt kóstolhatott bele a kajak-kenu sport szépségeibe – mondta Szólláth Tibor. Jelentős még, és rengeteg fiatalt foglalkoztatnak továbbá a város futball- és kézilabda-csapatok utánpótlás együttesei.

– Tapasztalataink szerint a hajdúnánási fiatalok használják és kedvelik a közösségi tereinket, és persze korosztályfüggően, de szép számmal vesznek részt az egyes rendezvényeken is. Leginkább azonban annak örülök, hogy nemcsak résztvevői, hanem kezdeményezői is a programoknak – emelte ki Szólláth Tibor.

Népszerűek a vetélkedők

Nemcsak a városvezetés, de a GYIÖK is szervez rendszeres programokat a helyi fiatalság számára. Dósa Tamás ifjúsági polgármester lapunk érdeklődésére elmondta: tapasztalataik szerint olyan kezdeményezések vonzzák a célkorosztályt, amely a komfortzónájukon belül tartja őket. Az ifjúsági önkormányzat ezért arra törekszik, hogy ebből kizökkentsék az érdeklődőket.

– Vetélkedőket, társasjátékos foglalkozásokat tartunk leginkább. Van egy Dungeons & Dragons kampányunk is, ami angol nyelven fut egy amerikai tanár közreműködésével, továbbá szervezés alatt van egy zeneklub – mondta Dósa Tamás, aki hozzátette: az egyik legnagyobb látogatottságú programjuk a Harry Potter-kvíz.

Bekecs Sándor