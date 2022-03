Itt a jó idő, és a kert hívogatóan várja a vacsoravendégeket. A közismert barbecue-receptek mellett egyre népszerűbbek a tépett húsok is. Az elkészítésük azonban nem gyerekjáték, lapunknak Prokob Mihály, a Rednekk BBQ&BAR egyik ügyvezetője adott hasznos tanácsokat.

Aprólékos munka



– Eredetileg az Egyesült Államokból származik ez az ételkülönlegesség, mi magunk is ott találkoztunk vele először üzlettársammal, Czeglédi Szabolccsal. Többször megfordultunk Texasban, ahol a tépett húsoknak, barbecue-nak nagy hagyományai vannak – emelte ki Prokob Mihály, hozzátéve, a BBQ-technológiából adódik, hogy a végeredmény ilyen omlós, téphető textúra lesz.

A legnépszerűbb a tépett sertés, tarjából vagy lapockából készítve. A marhából készült verzió egy új vonal, ezt a nyakrészből készítjük.

A szakember elmondta, alapvetően egy száraz pác (fűszerkéreg, közvetlen a sütés előtt) elég az előkészítés során, a sütés az, ami igazán a sava-borsát adja ennek az ételnek. – Tarjából, lapockából 8-10 óráig, marhanyakból akár 10-12 óráig is készülhet egy tépett hús, relatíve alacsony hőfokon (110-120 fokon), egybesütve. Az első 2-3 órában akácfahasábokat teszünk a parázsra, ezáltal kapja meg azt a füstös ízt, amelyet megkíván a recept. Amikor elkészült, kivesszük, 2-3 órát, vagy akár egy éjszakát is pihentetjük, így a rostok megadják magukat, és könnyen téphetővé válik a hús. Egy kis BBQ-szósszal visszapótlunk, majd mehet is a szendvicsekbe, tálakra – emelte ki.

Prokob Mihály | Forrás: Czinege Melinda

Saláta és krumpli



Prokob Mihály úgy véli, ahogy a fűszerkéregnél, a köretek elkészítésekor is csak a képzelet szab határt tépett húsok esetén. – A magyaros verzióban sült krumplit, burgonyapürét kínálunk mellé. Autentikusan egy babragu, kenyér és amerikai káposztasaláta (cole­slaw) jár hozzá, illetve több fajta verzióban kukorica és különböző szószok. Mivel olaj- és zsírmentes közegben készülnek, kvázi az egészséges táplálkozás részét képezhetik, így édesburgonyával kitűnő menü válhat belőle az egészségcentrikusabb vásárlók számára is. Sőt, paleo-, laktózmentes, vagy gluténmentes étrendhez is tökéletes párosítás lehet. Kezdő barbecue-zóknak azt javaslom, előbb olvassanak utána a tépett húsok elkészítési formáinak, nézzenek meg jó pár videót, és ha van egy gömbgrilljük, szárnyasokkal, például csirkehússal gyakoroljanak, mert az 2-3 óra alatt elkészíthető. Ha jól készítjük el, omlós és szaftos állagot kaphatunk effektíve rövid idő alatt – összegezte a szakember, aki szerint a tépett húsok elektromos sütőben nem igazán készíthetőek el, kerti partikon, a tavasz közeledtével azonban a kezdő receptekkel már lehet boldogulni.

Péter Szabolcs

Recept: BBQ-csirke, amerikai káposztasalátával BBQ-csirke hozzávalói: asztali só, durvára őrölt bors, fokhagyma-granulátum, vöröshagyma-granulátum, curry, pirospaprika, egy egész csirke (kiterítve) BBQ-csirke elkészítése: A csirkét 5-6 százalékos sóoldatba áztatjuk minimum 6 óra hosszára, vagy akár egész éjszakára. A beáztatott, kiterített csirkét száraz ruhával áttörölgetjük, majd a fűszerkeverékkel kívül-belül alaposan bekenjük. Gömbgrillben forgatnunk sem kell, 110 fokon indirekt sütéssel készítjük két óráig, majd az utolsó fél órára emelünk a hőfokon (130 fok), így gyönyörű textúrát kapunk. Fontos, hogy a maghő elérje a 74 Celsiust. A bőre szép piros lesz, de nem lesz ropogós, mint a magas hőfokkal készülő verzió. Köretként amerikai káposztasalátát és burgonyapürét érdemes fogyasztani. Italként pedig egy finom láger vagy pilsner típusú világos sör a legjobb választás. Jó étvágyat kívánunk! Amerikai káposztasaláta (coleslaw) hozzávalók: 1 fej káposzta, 3 db sárgarépa, só, bors, 3 evőkanál majonéz, 1 evőkanál magos mustár, 1 darab lime kifacsart leve vagy citromlé, 1 csokor petrezselyemzöld Amerikai káposztasaláta (coleslaw) elkészítése: A káposztát, a sárgarépát és az almát egy tálba lereszeljük, majd megsózzuk, megborsozzuk, hozzáadjuk az apróra vágott petrezselyemzöldet. A mustárt összekeverjük a majonézzel, illetve a lime levével. Apránként adagolva az öntetet összekeverjük a lereszelt zöldségekkel, és a kész salátát hűtőbe tesszük. A hús mellé hidegen tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk!