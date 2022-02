Vass Zoltán nyugdíjas vasutas ma is aktív természetjáró és szervező. Rendkívüli szervezőképessége, szerteágazó tudása, tapasztalata és megszerzett jogosultságai révén 123 kirándulást, 110 színházlátogatást szervezett több ezer vasutasnak és családtagjaiknak. Az országosan is példa nélkül álló teljesítményt 2020. október 1-jén MÁV Elnök Vezérigazgatói Kitüntetéssel ismerték el. A kultúra és a sport területén a hetven évnek országos szinten is aktív, alakító tagja Vass Zoltán.

1952. január 26-án megalakult Debrecen város és Hajdú-Bihar megye első Természetjáró Szakosztálya a DVSC szakosztályaként. A természetjárást kezdettől fogva igazi sportnak tekintették. A sportban is többször végbement átszervezések a természetjárást, így a szakosztály életét sem hagyták érintetlenül. 1957-ben szakmai alapokon megalakították a Lokomotív Természetbarát Egyesületet. 1962 végén a szakosztályok visszatértek a sportklubokhoz, a változatos túrákon hetente több száz személy vett részt. Ezek szervezését megközelítőleg húsz képzett túravezető segítette. A túrák alkalmával rendelkezésre álltak az 1950-es évek elejére felújított turistaházak, melyekben jelentős díjkedvezményeket kaptak. A fiatalok a kezdetektől fogva nagy lelkesedéssel művelték a természetjárás versenyszerű ágazatát, és szép sikereket értek el.

1953. december 3-án megalakult a megyében a Természetbarát Szövetség, mert már négy természetjáró szakosztály, közöttük a DVSC természetjáró szakosztálya működött. A tájékozódási futás fejlődése az 1960-as évek végére elérkezett oda, hogy kiváljon a természetbarát-mozgalomból, és önállóan fejlődjön tovább. Így jött létre 1970. január elsejétől a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség, valamint területi szövetségei.

1998-tól megtörténtek a gazdasági szétválások, és ezt követően 2002. február ismét mérföldkő volt. A szervezeti és szervezési változások, valamint gazdasági megfontolások alapján DVSC Természetjáró Egyesület néven önálló Egyesületté vált 2002. február 11-én. Az egyesület elnökének az alapító közgyűlés Fodor Andrást választotta meg, aki 2010. július 27-ig vezette azt. A DVSC Természetjáró Egyesület jogelődje, már annak megalakulásától tagja a Vasutas Természetjárók Szövetségének, amely szintén most ünnepli megalakulásának 70. évfordulóját. A DVSC Természetjáró Egyesületnek száz tagja van, a hét évtized alatt több ezer tag vett részt a természetjárásban. Baráti közösségek is alakultak, s idén január 26-án már 70 esztendő telt el a megalapítás óta. A természetjáró egyesület töretlen lelkesedéssel folytatja a munkáját az élet diktálta új és gyakran változó körülmények között is.

Seress István