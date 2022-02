Sok ember szeret utazni, világot látni, amelyet gyakran meg is osztanak a közösségi oldalukon fotó formájában, leggyakrabban az Instagramon.



A Debreceni Egyetem jégkorongosának, Molnár Dávidnak szintén egyik kedvenc hobbija bejárni a Föld híresebb országait. Erről beszélt a DEAC 14-ese a Hajdú-bihari Naplónak. – Több gyönyörű helyre eljutottam életem során, ezekből a csapatnak is sokat köszönhetek. De természetesen az egyesület nélkül is szoktam kirándulni, hiszen szeretnék minél több érdekes országot meglátogatni, hogy minél színesebb legyen az életem. A hazai városok közül talán Budapest volt, amely igazán megtetszett. Külföldön pedig Törökországot nagyon élveztem, ott igazi luxuskörülmények között lehettem, ez igazán különleges hely volt számomra. De kiemelném még Hollandiát és Belgiumot is, oda egyik barátom segítségével jutottam el, aki ott él. Bejártunk egy hét alatt öt-hat nagyvárost is, tehát elég mozgalmas volt a kikapcsolódásom – fogalmazott a játékos.

Molnár Dávid elárulta, ha eljutna Kanadába vagy az Amerikai Egyesült Államokba, akkor szeretne egy helyi jégkorongmérkőzést megtekinteni.

– Egyszer örülnék, ha egy NHL-meccset élőben megnézhetnék, biztosan nagy élmény lenne. De a hoki mellett kimondottan szeretem a futballstadionokat is. Volt tervben az utóbbi időben, hogy egy baráti társaságommal elutazunk a spanyol fővárosba, Madridba. Sajnos akkor közbeszólt a koronavírus, pedig remek lett volna a Real Madrid egyik találkozóját a gyönyörű létesítményükben, a Santiago Bernabéuban megnézni. Tehát Spanyolországba szeretnék elutazni következőnek, de a távolabbi célok között szerepel New York, illetve Washington is – zárta Molnár Dávid.

Arany Balázs