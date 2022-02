Nemrég útjára indult legújabb játékunk, melyben Hajdú-Bihar megye kedvenc vendéglátóhelyeit keressük. A Törzshely 2022 első, február 14-ig tartó szakaszában jelöléseket várunk, hogy megtudjuk, olvasóink hol lazítanak szívesen egy hosszúra nyúlt munkanap után, hová járnak ünnepelni, vagy melyik helyen ebédelnek szívesen.

Szóval ha van olyan hely, ami kedves a szívednek, ahová a legszebb emlékeid kötődnek és ahol mindig örömmel látnak, ne habozz, nevezd be a versenybe.

Természetesen ezeknek a vendéglátó egységeknek is megvan a jól – vagy éppen kevésbé jól – ismert szakzsargonja, az alábbi kvíz segítségével tesztelheted, mennyire vagy jártas mindenben. Persze ahány táj, úgy változik a kocsmai szleng, és rengetegféle szinonima van egy-egy kifejezésre, de azért akadnak általánosabb szavak is, amiket az italozók nem túl gyakori vendégei is ismernek. Alább egy tízszavas, abszolút vegyes nehézségű feladványsort mutatunk, darabonként három-három lehetséges megoldással. Ne kapkodj, gondolj át alaposan minden válaszadást, hasznos tanácsként pedig annyit elárulunk: a kérdéseknél lévő képek nem feltétlenül visznek közelebb a helyes opcióhoz.

Szóval, kitalálod, mit jelentenek az alábbi szavak?