Miért ennyire megosztó a Valentin-nap? Ha a bányászoknak van világnapja, miért ne lehetne a szerelmeseknek is? Való igaz, az egynapos ünnep egyre inkább kisajátítja a februárt. Az éttermekben akár három napig is elérhető a Valentin-napi menü, de az üzletek is egyre korábban hirdetik szívecskés plakátokkal a leárazást. Értelemszerűen a virágboltosok, az ékszerüzletek és a parfümériák ünnepnapja is ez egyben. De olyan szolgáltatások is merítenek a szerelem tengeréből, amelyeknek látszólag semmi köze a romantikához. Így találhatunk az edzőtermekben és szoláriumokban is Bálint-napi akciókat, ráadásul szépen fogynak a páros bérletek.

Mécses, csoki, fehérnemű



A százforintos boltok eladói szerint a szerelmes bögrék és a szív alakú plüsspárnák a legkeresettebbek, valamint meglepő módon a lakat. Ezek a divatos szokást követve kedvenc randevúhelyszínek kerítésére vagy korlátjára kerülnek.

Eladható továbbá minden, ami szív alakú: a mécses, a csoki, a léggömb, és még a pogácsaszaggató is.

Még szív alakú pizzát is rendelhet, aki szerényebb estét tervez. Nem minden étterem elégedett meg ezzel a kevésbé kreatív megoldással. Van, ahol praktikusan a biztos hatásra helyezték a hangsúlyt, és vágyfokozó alapanyagokból áll össze a vacsora: így kap helyet a ginszeng, az édeskömény, a zeller és az ananász a romantikus étlapon. Az eperrel díszített pezsgő és a koktélok pedig segítenek előcsalogatni a boldogító igent. A Napló által megkérdezett vendéglátóhelyek nagy forgalomra számítanak idén, tekintettel arra, hogy 2021-ben a lezárások miatt nem teríthették meg az asztalokat.



– Nálunk már vasárnap elkezdődik a Valentin-napi menü, hogy mindenkinek legyen alkalma valamilyen finomsággal elkápráztatni a kedvesét. Eddig 30 fős foglalásunk van, de a tapasztalat szerint a február 14-e mindig telt házas – mondta lapunknak Hadi Róbert, az egyik ismert belvárosi étterem főszakácsa. Feltételezve, hogy a szerelmesek a vacsora után is tartogatnak meglepetést, meglátogattunk egy forgalmas felnőttszaküzletet és partikellékboltot, ahol hamar beigazolódott a gyanú.

Főként a fehérneműk és a harisnyák népszerűek. Ilyenkor mindent visznek, ami piros. Emellett a közös játékok is nagyon keresettek

– tudtuk meg az üzletvezetőtől. A lakat itt is szépen fogy, bár ennek a magyarázatnak a függöny mögött a helye.

Amerikai hóbort vagy vallási ünnep lenne?



Újkori hiedelem, hogy a Valentin-nap Amerikából származik. Kevesen tudják azonban, hogy ennek a termékké zsugorodott ünnepnapnak valójában vallási gyökerei vannak.

Szent Bálintnak, a szerelmesek védőszentjének méltatlanul a háttérbe szorult története a harmadik századi Rómában kezdődött. II. Claudius császár megtiltotta, hogy a katonakorú férfiak házasodjanak, mivel szerinte a nőtlen ifjak családos társaiknál jobban teljesítettek a harcmezőn. Az akkoriban élő keresztény Bálint pap nem értett egyet a döntéssel, és titokban összeeskette a szerelmeseket.

Amikor lelepleződött, a császár tömlöcbe záratta, és halálra ítélte a szerzetest. Valentin a börtönben barátságot kötött az egyik fegyőrrel, kinek a lányával egymásba szerettek. Kivégzése reggelén, február 14-én búcsúüzenetet küldött kedvesének, amelyet úgy írt alá: „a te Valentinod”. Innen ered valójában a szerelmes üzenetküldés tradíciója.

A Valentin-napnak már az 1990-es elterjedése előtt is létezett hagyománya Magyarországon, számos babona kötődik a február 14-éhez. A Bálint napjának reggelén kapott szerelmes csók például szerencsét hoz. Amelyik leánynak még nincs párja, babérlevelet kell tennie a párnája alá, hogy megálmodja a jövendőbelije nevét. Még az érkezés irányát is biztosan meg lehet tudni: amerre az elégetett gyufaszál eldől, onnan várható a szerelem. Aki pedig nem a hiedelmekre bízza a döntést, hanem maga szeretne választani, egyen olyan almát, aminek kilenc magja van, és azt tegye kiszemeltje zsebébe, hogy az biztosan beleszeressen.

HL