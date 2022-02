Többször hangsúlyoztuk már, hogy a Tündérszépek 2022-es szépségver­seny óriási lehetőség azoknak a fiatal lányoknak, akik szeretnék, hogy egy ország megismerje őket. Kárpáti Rebeka, az idei verseny háziasszonya is számtalanszor megjegyezte, ugródeszka lehet a karrierépítésben, viszont tudatosan tenni kell érte: beletenni az energiáinkat, önmagunkat. Ugyebár minden jelentkező más-más céllal érkezik a versenyre, viszont legtöbbjük nem titkolt szándéka, hogy a közösségi médiában is elfoglalják „méltó” helyüket.

Napjainkban az influencerkedés már teljesen természetes, számtalan fiatal álmodozik arról, hogy egyszer ezrek lesznek kíváncsiak a mindennapjaira, életére. A Tündérszépek 2022-es szépségverseny pedig tökéletes alap lehet ahhoz, hogy a nevezők megmutassák valós énjüket, értékeiket, ám fontos kiemelnünk: mindent csak tudatosan, jól átgondoltan! – vallja Klausz Melinda közösségimédia-specialista, akit arra kértünk, az imént említett témában ossza meg gondolatait a versenyzőkkel.

Maradjunk önazonosak!

– Influencernek lenni felelősség, sajnos sokan ezzel nincsenek tisztában. Ez azzal jár, hogy sok ember követi az általuk mutatott példákat vagy akár termékvásárlásokat. Azt gondolom, hogy a mai világban a hitelesség a legfontosabb, önazonosnak maradni, olyan termékeket, szolgáltatásokat nem reklámozni, amiket nem próbált az illető, és nem hisz azokban. A saját stílus kialakítása mellett nagyon fontos, hogy legyen egy izmos érdeklődőbázisunk, akik hallgatnak ránk. Ezt korábban alapvetően szakértői státusszal lehetett kivívni, most már sajnos többfajta influencertípust különböztetünk meg, ide tartoznak azok is, akik a közösségi médiára feltöltött fotók mellett tulajdonképpen mást nem is csinálnak – fogalmazott.

A közösségimédia-specialista leszögezte, egy szépségver­seny és az ott elért eredmény tökéletes kiindulópont lehet, viszont önmagában nem elegendő. Ha valaki nem tesz hozzá tudatos és folyamatos jelenlétet, nem foglalkozik a követőivel, és nem hoz létre folyamatos tartalmakat, akkor nem lesz bázisa a versenygyőztesnek sem. – Ajánlatos figyelni az aktuális trendeket és a változásokat, azonban a leggyakrabban használt tartalmakat nem mindig érdemes a magunkévá tenni, ugyanis ami túlhasznált, az már nem népszerű. Folyamatosan változik a megosztott tartalmak szín- és formavilága, ugyanígy a technikai lehetőségek is. Tehát, aki nem követi ezeket a változásokat, nagyon gyorsan lemaradhat, vagy akár elpártolhatnak tőle a rajongói is – hangsúlyozta. Hozzátette, alapvetően nem kell és nem is szabad szűrni a követőket. Viszont ha folyamatosan kap valaki nem odaillő hozzászólásokat vagy utálkozó kommenteket, akkor már érdemes elgondolkodni azon, mihez kezdjünk az illetővel. Ha tudja magát függetleníteni a beszólásoktól, akkor maximum csak a nagyon trágár tartalmakért járjon letiltás, viszont ha rosszulesik neki, és nem tudja függetleníteni magát ettől, akkor inkább tiltsa le a negatív kommentelőket – tanácsolta.

A kevesebb több

– Az emberek szeretnek jó tartalmakat fogyasztani, azaz örömet, vidámságot, kedvességet látni a képeken, videókon. Marketingben régi mondás, hogy a kutya, kisgyerek és a nő az, amivel igencsak sok mindent el lehet adni. Sajnos a közösségi médiában a lájkfüggőség miatt elég sok tini beleesik abba a csapdába, hogy egyre többet megmutat magából csak azért, mert a kelleténél többet mutató képek több lájkot hoznak – fűzte hozzá, majd arra is kitért, mikor és mennyit posztoljon egy véleményvezér. – Vannak ilyen tanulmányok, de nem igazán érdemes ezekbe belemélyedni, mert minden rajongóbázis, korcsoport és közösségimédia-felület más és más. Ha valaki csak az átlagot követi, akkor épp nem hangolódik a saját rajongóbázisára, így idővel le fognak morzsolódni az emberek, vagy inaktívvá válnak a felületén. Érdemes mindig megtalálni azt, ami a mi bázisunknak a legjobb, ehhez hétről hétre érdemes mérni az eredményeket egy-egy poszt kapcsán – mondta Klausz Melinda.

Ha kipukkanna az a lufi

A szakember kiemelte, fontosnak tartja, hogy a fiatalok próbáljanak meg hosszú távon gondolkodni: vajon az a termék, szolgáltatás vagy éppen fotó, amit megosztok, reklámozni szeretnék, évek múlva is önazonos lesz? – Ha esetleg kipukkan az „influencerlufi”, mert azért egyre több véleményvezér van a „folyóban”, egy idő után egyszerűen elfogy a hal, akkor mit fog csinálni? Van-e hosszú távon szakmája vagy egyéb megélhetési alternatívája? Mennyire tud az átlagos influencerből szakértői véleményvezérré válni, amikor már a szaktudását is díjazzák az emberek? Mindannyiunk jövője szempontjából talán ez a legfontosabb kérdés – jegyezte meg.



NE