Még javában tart a jelentkezés a Tündérszépek 2022-es országos szépségversenyre. Az elmúlt napokban is számtalan hölggyel volt szerencsénk találkozni, akik egyetértenek abban, hogy a hasonló versenyek számos izgalmat tartogatnak.

Kiss Fruzsina stílustanácsadóként dolgozik, üzletembereket „öltöztet”, mindemellett segít céljaik elérésében. – Hobbim a vásárlás. Fontos számomra a megjelenés és a testi-lelki egészség. Azért jelentkeztem a versenyre, mert gyűjtöm az élményeket. Szeretek új embereket megismerni – fogalmazott.



Ösztönzik a társaikat

Lakatos Vanessza mindössze tizenkilenc éves, jelenleg még tanul, jövőre fog érettségizni. Meglepte a telefonos megkeresésünk, ugyanis a megmérettetésre nem ő jelentkezett, hanem a nővére regisztrálta. – Szeretek sportolni, filmet nézni, a családdal és a barátokkal kirándulni – mondta érdeklődésünkre.

Gellért Lívia kijelentette, régóta szeretné kipróbálni a modellkedést, kiskora óta vonzza ez a terület, ezért nem volt kérdés számára, hogy idén beleveti-e magát a szépségversenyek világába. – A fotózás is érdekel, emellett kerékpározni és edzeni is szoktam. De most az az első, hogy kihozzam magamból a maximumot a versenyen, már azzal nyertem, hogy itt lehetek – fűzte hozzá.

Tordai Barbara huszonhat éves, három gyermek édesanyja, s többek közt azért nevezett, mert mindig is érdekelte a szépségipar, mindemellett motiválni szeretné a hozzá hasonló fiatal nőket, hogy soha nem késő megvalósítani az álmaikat. – Hobbim a műkörömépítés, ha pedig visszatérek a munkaerőpiacra, akkor sem fogom abbahagyni, ugyanis ez a szenvedélyem – hangsúlyozta. Hozzátette, szeretné felnyitni azon fiatal nők szemét, akik fiatalon váltak édesanyává, hogy ne feledjék el kislánykori álmaikat, küzdjenek a vágyaikért.

Tordai Barbara (balról), Kiss Fruzsina és Gellért Lívia | Fotó: Czinege Melinda

Új kihívásokra várva

Nagy Alexandra jelenleg a Debreceni Egyetem másodéves hallgatója, közösségszervezést tanul, és huszonegy évesen tele van tervekkel és álmokkal. – Szabadidőmben szeretek horgolni, valamint egy ideje már tanulok koreaiul, ugyanis a jövőben szeretnék egy időre Dél-Koreába költözni. Mindig is érdekelt a modellszakma, azonban túlságosan féltem belekezdeni, tehát már maga a tudat, hogy itt vagyok, sokat jelent nekem. Izgatottan várom a fejleményeket és az új kihívásokat – jegyezte meg.

Katona Vanessza gyógytestnevelő tanárnak tanul a Debreceni Egyetemen, viszont a tanulmányai mellett diákmunkákban is részt vesz, ha ideje engedi. – Kíváncsi természet vagyok, így ez hajtott egészen idáig; érdekel, hogy egy tetovált lányt mennyire fogad be a közönség – hangsúlyozta.

