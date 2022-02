A Tündérszépek 2022-es szépségversenyre még most sem késő nevezni. Aki szeretne egy igazi kaland részese lenni, az merjen, hogy nyerjen! Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, elkezdődött a lányok fotózása, és bevalljuk, rendkívül örülünk annak, hogy ennyi szépség gondolta idén úgy, hogy megmutatja magát. Azt eddig is tudtuk, hogy a magyar lányok gyönyörűek, ám nem gondoltuk volna, hogy megyénkben is ilyen sok bájos lány várja, hogy fejére kerüljön a korona.

A legutóbbi fotózáson négy lányt volt szerencsénk közelebbről megismerni. Teljesen máshogyan néznek ki, a személyiségük is különbözik, azonban ugyanazért jöttek: élményekkel szeretnének gazdagodni. Szabó Stefánia érdeklődésünkre elmondta, azért jelentkezett a versenyre, mert szeretné magát kipróbálni ezen a területen is. Régóta érdekli a modellkedés és a fotózás, azonban úgy véli, most ért meg rá, hogy a tettek mezejére lépjen. – Nem volt még hasonlóban részem, viszont úgy gondolom, ami egy kicsit is érdekel bennünket, azt közelebbről meg kell ismernünk. Ez teljesen új az életemben, viszont hiszek benne, hogy testhezálló terület számomra – fogalmazott a huszonegy éves lány, aki a szabadidejét többnyire a barátaival tölti.

Mérföldkőnek tekintik

Boncás Gabriella huszonhét éves, a Debreceni Egyetemen végzett közgazdászként, jelenleg marketingesként tevékenykedik. A kamera előtti mozgás nagyon jól ment a balmazújvárosi lánynak, ám később kiderült, ezen nincs okunk meglepődni. Korábban kidolgozott izmaira volt büszke, azonban most sokkal inkább szeretné, ha mosolyában és az alakjában gyönyörködnének az érdeklődők.

Boncás Gabriella | Fotó: Czinege Melinda

– A főállásom mellett személyi edző vagyok, szabadidőmben a sportolást részesítem előnyben, mindemellett nagy hangsúlyt helyezek az egészséges táplálkozásra. Szeretem feszegetni a saját határaimat, ezért fitneszversenyeken is szoktam részt venni. A Tündérszépek versenyt remek tapasztalatszerzésnek és kihívásnak tartom – jegyezte meg.

– Angliában nőttem fel, csaknem 3 éve költöztünk haza a családommal. Jelenleg Debrecenben dolgozom tolmácsként – mondta Erdei Letícia, aki első benyomásra igencsak visszafogottnak tűnt, és mint utólag kiderült, nem csak mi láttuk szerénynek.

Erdei Letícia | Fotó: Czinege Melinda

– A versenyre azért jelentkeztem, mert szerettem volna kilépni a komfortzónámból, valami olyat csinálni, amit még soha – hangsúlyozta a tizenkilenc éves lány, aki szabadidejét fotózással és festéssel tölti.

Antal Rebeka roppant nyitott szívű, közvetlen lánynak tartja magát, aki tele van ambíciókkal és álmokkal, amelyeket nem fél megvalósítani.

Antal Rebeka | Fotó: Czinege Melinda

– Kislánykorom óta foglalkozom színházzal, jártam színjátszóra, játszottam darabokban, jelenleg pedig egy debreceni középiskola drámatagozatán tanulok. Színésznő szeretnék lenni, mellette pedig a modellkedés a legkedvesebb hobbim. Úgy érzem, a szépségverseny óriási lehetőség és mérföldkő lehet az életemben, ezért is vagyok itt. Bízom abban, hogy teljesülnek az álmaim – fűzte hozzá.

