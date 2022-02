Matuzsálemi korában sem megerőltető Kóti Sándorné Balku Vilmának az emlékezés. Vilma néni egy korábbi trombózis miatt látását nagymértékben elvesztette, olvasni egy keveset csak nagyítóval tud. A Jóisten ritka adományának tartja, hogy harminchárom évi özvegységgel a háta mögött, a vírusjárvány ellenére szűk családi körben megünnepelhette a századik születésnapját.

– A Trianont követő évben születtem, 1921. december 30-án, délben. Szüleim későbbi elmondása szerint csak a következő év január második napján anyakönyveztettek, így e nap lett a hivatalos születésnapom. Arra gondoltak, hogy az év vége miatt ne legyek hirtelen „egyéves”, majd az újévben bejelentenek. Január elsején ünnep volt, így másodikán kerültem be a község és a református egyház születési anyakönyvébe – mondta lapunknak Vilma néni.

Nagyon szép gyermekkorom volt, gyakran álmodok azokról az évekről.

Négyen voltunk testvérek, Esztike, Juliska, László és én. Összetartó családként ismertek bennünket a faluban. Szüleink mezőgazdasággal foglalkoztak, gazdálkodtak hatköblös földjükön. Mi is sokat segítettünk nekik, főleg itthon az állatok körül: két lovunk mellett egy tehén, birkák, hízók és anyakoca adtak biztos megélhetést családunknak. Itt, Földesen jártam iskolába, haló poraikban is szeretettel gondolok tanítóimra: Saja, Virágh, Boldizsár tanító urakra és Nagy Istvánnéra, aki ötödik, hatodik osztályban egyengette sorsunkat. Én az elemi után nem tanultam tovább, otthon, a családnak tettem magam hasznossá – idézte fel.

– Nagyon szerettem hímezni, kézimunkázni, ezért is jártam el 1938-tól a Kiss alezredes úr kúriájához, ahol a fonó kapott helyet. Az Erdélyből jött fonónő irányításával vászonból függönyöket, falvédőket varrtunk, gyapjút fontunk és szőttünk. Szép volt akkor a közösségi élet a faluban, bálok, rendezvények sora várta a fiatalokat. Az idősebb korosztály a főtéri Nagykaszinóban találkozott hétvégeken. Már csak ez az egyetlen megmaradt kézimunkázott kispárna emlékeztet azokra a szép évekre, melyet keresztbe vágott a háború – vette kezébe a kedves tárgyat.

Három napig szólt a nóta

– Nehéz, szomorú éveket éltünk át a háború idején. Minket, fiatal lányokat is kirendeltek a határba figyelőszolgálatba, a bombázások irányát kellett figyelnünk és jelentenünk. Emlékszem, 1944 októberében bejöttek a muszkák Földesre is. Rekviráltak folyamatosan, a házunknál is megjelent egy kozák lovas és kanyit, lovat keresett.

Én voltam otthon, a jól beépített udvarunkat látva burzsujnak nevezett, rám fogta pisztolyát. Kezemet széttárva magyaráztam neki, hogy nem értem az orosz szót. Szerencsére nem találta meg két lovunkat, melyeket apám a kukoricakóróval álcázott kis ólba rejtett

– osztotta meg a ma is élénken élő háborús emlékeit. – Aztán jött az új világ. Bár zavaros volt a helyzet, 1946. március 23-án férjhez mentem Kóti Sándorhoz. Talán feledtetni akarta a család a sok keserűséget hozó háborús évet, ezért nagy lakodalmat csaptunk, több mint százan egy háromnapos lakodalom vendégei lettek. Vőfélyünknek, Jenei Albertnek igen ki kellett tennie magáért, kiszolgálni a násznépet. Jenei Laci bácsi bandája három napig húzta, a muzsikások felváltva pihentek – idézte fel a nagy esemény részleteit.

Férjével közös életüket, az öreg szüleik gondozását is vállalva, azok 1911-ben épült házában kezdték el a Fő utcán. – Gazdálkodtunk, jószágot neveltünk, meg amit lehetett a beadási rendszerben. A Jóisten megsegített, Wéber és Matolcsi doktor urak gondos ápolásával 1948-ban még egy súlyos tífuszt is túléltem. Aztán jött a téeszszervezés. Sokáig húztuk férjemmel a belépést, de végül a Rákóczi tagjai lettünk. Növényter­mesztés, kertészet, a tyúkház, majd végül a téeszszékház gondnoki teendői adták a megélhetést, 1979-ben lettem a szövetkezet nyugdíjasa – mondta.

Két lányom, három unokám és három dédunokám boldogságában töltöm 33 éves özvegységem öreg napjait. A születésnapomon nagy örömmel kaptam kézhez miniszterelnökünk és a helyi önkormányzat köszöntő leveleit. Mivel nem látok, tévét nem nézek, csak hallgatom, de keveset, mert nem szeretem hallgatni, ahogy egymást gyalázzák a népek. Nagyon megváltozott a világ. A régmúlt szép volt, elmúlt, s az időnek ára van. De az ember viseli a kort, annak terhével, örömével együtt.

Péter Imre