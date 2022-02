Amennyire tudjuk, Debrecen útjain még nem dübörgött Forma-1-es autó, és sajnos most sem egy igazi Ferrarit vittünk el egy körre a hétköznapi csúcsban, bármennyire is szeretnénk. Legújabb kvízünk főszereplője egy egészen kicsi vörös játékmodell, melyet a megyeszékhely 10 pontján is lefényképeztünk az utóbbi hetekben.

A te feladatod, kedves olvasó, hogy beazonosítsd a képeken lévő helyszíneket, melyek közül néhány biztosan beugrik majd elsőre, míg másokhoz minden helyismereti tudásra szükséged lesz. Ha készen állsz, lépjünk a gázra!

Hol parkol a vörös Ferrari?