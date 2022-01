Felfigyeltek a vadlovakra Az orosz felfedező, Nyikolaj Mihajlovics Przse­valszkij a cár megbízásából felkutatta az orosz–mongol határvidéket. Így talált rá a vadlóra, amit a mongolok takhnak neveztek, a mongol „tisztelet” szó után – írja a vd.hu. Belepusztultak az utazásba Przsevalszkij felfedezése felébresztette az állatkert-igazgatók és a privát állatgyűjteményekkel rendelkező nemesek érdeklődését. Friedrich von Falz-Fein báró és Carl Hagenbeck, a hamburgi állatkereskedő több expedíciót indíttatott a századfordulón, hogy a ritka lovakat Európába szállíttassa. „A takhik hátát csak a szél és az eső képes megérinteni”, tartja a mongol mondás, mivel a vadlovak gyorsak, szívósak, féktelenek és határozottan csökönyösek. Egy kifejlett takhit abban az időben fogságba ejteni teljesen kilátástalan vállalkozásnak tartották. A vadászok végül a csikókat fogták be, és egy részüket Európába vonattal vitték. A csikók mintegy két harmada nem élte túl a fogságot és a szállítást, ennek ellenére mégis eljutottak takhik az Askanyija-Nova birtokra, Bedford herceg Woburn uradalmába, Manchesterbe, Londonba, a hollandiai Gooilustba, Párizsba, Hamburgba, Halléba és Berlinbe, valamint Cincinnatiba. Az nem ismert, hogy a csikók befogása során hány felnőtt ló pusztult el Mongóliában. Az ebben az időben már ritka fajnak számító lovaknak mindenesetre komoly veszteséget jelenthetett a befogás. A negyvenes években a kazah katonák tizedelték az állatokat, de elpusztultak a zord téli időszak és a szarvasmarha-tenyésztő nomádok miatt is. Az utolsó szabadon élő takhikat 1969-ben látták a kínai–mongol határvidéken. A továbbiakban ezt a fajt a természetben kihaltnak tekintették. A második világháborút pontosan 31 állat élte túl, és csak a müncheni Hellabrunn állatkertben és a prágai állatkertben tenyésztették tovább a Przewalski-lovakat. A legnagyobb meglepetésre 1947-ben, utoljára, egy vadon élő kancát fogtak be, ez új lendületet adott a tenyésztésnek. A hetvenes évek elejéig világszerte a takhik száma mintegy 275 egyedre nőtt.