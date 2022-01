A karácsonyfától már búcsúzunk, az idő azonban még közel sem tavaszi. Hogyan tegyük mégis érdekessé, izgalmassá ezen időszakban otthonunkat? Demeter Anikó lakberendező nyújtott segítséget lapunknak a kérdés megválaszolásában.

A szakember szerint a farsang az otthoni lakberendezés szempontjából nem bír olyan nagy jelentőséggel. Sokkal inkább jellemző, hogy ilyenkor különböző alkalmakra, baráti összejövetelekre, közös farsangozásra díszítünk. – Ezek alkalmi dekorációk, az otthonunkban a farsangi időszakot inkább még a téli enteriőr jellemzi. Az adventi időszakban kihelyezett téli tárgyaknak még helye van ilyenkor a lakásban, csak azokat tegyük el, amelyek kifejezetten karácsonyi szimbólumok. Mivel ez a hónap az új esztendő kezdete is, aktuális lehet egy nagy rendrakás, selejtezés, rendszerezés a lakás minden helyiségében, a garázstól a padlásig. Érdemes továbbá olyan dekorációs tárgyat vásárolni, mely számunkra a 2022-es év céljait szimbolizálja. Ha megtaláltuk, helyezzük ki a lakás egy központi részére. Az adventi koszorú helyett tegyünk az étkezőasztalra új asztaldíszt, törekedve arra, hogy minél több kerek, gömb­forma legyen rajta az anyagi jólét szimbólumaként. A farsangi időszak végén pedig vegyük elő a tavaszi dekorációinkat, a virágos terítőt, sőt a virágvázákat, valamint lágyabb esésű textileket is.

Demeter Anikó lakberendező

Forrás: Demeter Anikó-archív

Bársonyos hatás

A szakember elmondta, az idei év trendjét követve a farsangi alkalmak dekorációját most nem elsősorban a papírdíszek, bohóctematikájú kartonok képviselik. – Használjunk inkább tollpihét (többféle színben is akár) vagy műszőrméket, plüss, velúr hatású anyagokat, díszeket. Az álarc is akkor igazán divatos idén, ha bársonyos hatású a borítása. Füzérként a színes gyöngyök vagy fémes hatású figurákból font függeszték is divatos irányzat most. Papírból szintén a fényes, csillogó változatokat válasszuk! Készítsünk belőlük virágdíszeket, pálmalevélmintákat, falevélformákat. A növényi formájú díszek bármekkora méretben különlegessé teszik a farsangi dekorációt.

Az idei farsang színei a lila és az erős rózsaszín lesznek, keveredve a sötétzölddel, arannyal, rose golddal, valamint sárgával. Bátran válasszunk erős színeket, a farsanggal tulajdonképpen az új évet is köszöntjük – emelte ki Demeter Anikó, s a karácsonykor kihelyezett külső elemek utóéletéről is szót ejtett.

A vízkereszt gyakorlatilag a karácsonyfa lebontásának a napja. Az egyéb dekorációk közül azonban nagyon sok megállja a helyét egészen farsang időszakáig, vagy akár a tavasz kezdetéig is.

– Arra biztatok mindenkit, a ház szolidabb kivilágítását szolgáló vagy a kertben elhelyezett világító tárgyakat hagyjuk nyugodtan tovább pompázni. Egy csillag, egy rénszarvas elfér még sokáig, de a télapót, karácsonyfát farsang időszakában már inkább helyezzük vissza a dobozába. A girlandok ebben az időszakban szintén nem trendik már, viszont a színes gyöngyfüzérek teret nyerhetnek ilyenkor is. A farsangi időszak végével pedig a színes kaspók, kerti díszek, műanyag, kerámia állatfigurák, kerti törpék időszaka következik – összegezte.

Péter Szabolcs