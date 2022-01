Vasárnapi tudomány: Rejtélyes kígyók címmel ismeretterjesztő programon vehettek részt a gyermekek az Agóra Tudományos Élményközpontban a hét utolsó napján.

Forrás: Molnár Péter

A résztvevők az egyórás foglalkozáson többek között választ kaptak arra a kérdésre: vajon minden kígyó tojással szaporodik-e? Ezenfelül azt is megtudhatták, hogyan és mivel táplálkoznak ezek az állatok, illetve hogy kell-e tőlük félni. Szó esett továbbá arról is, hogy Magyarországon is élnek-e méreggel rendelkező fajok. Az ismeretterjesztő esemény során a tudományos kalandban részt vevő fiatal közönség megismerkedhetett a hazai kígyófajokkal.

PSZ