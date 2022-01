A Future of Debrecen gondozásában először került sor a Nature of Debrecen-séták egyikére szombaton a Nagyerdei Parkerdőben. A hideg idő ellenére is szép számmal gyűltek össze a környezetről többet megtudni vágyó sétálók, és egy kuvikodút is kihelyeztek.

Komplex program

Váradi Zoltán, a Természettár vezetője az eseményen elmondta, bár sokan vannak, akik nagy tudással rendelkeznek az erdőkről, néha téves információkkal találkozhatunk, így ezeket nem árt helyretenni. Mint kifejtette, azért, hogy élelmet kapjanak, vagy akár a vándorló madarak nálunk is maradjanak, odúkihelyező program valósul meg, melynek a szombati kuvikodú-kihelyezéssel egybekötött séta volt az első állomása. – Az év folyamán ezt további odúk, illetve odúrendszerek követik majd. Szeretnénk komplex programmá formálni ezt, hogy ne csak madarakról, de a teljes természetvédelemről szóljon, évszakonként változó, az adott, aktuális botanikai, madártani, rovartani értékekhez kötődően. Illetve hangsúlyos, hogy környezetnevelés jellege is legyen, fiataloktól idősekig bárki számára elérhetően, gyakorlati bemutatókkal, ingyenes részvétellel – emelte ki.

Forrás: Molnár Péter

Hasznos lépés

Lenner Ádám, a Tiszatáj Közalapítvány menedzsere szerint tudat alatt is tehetünk olyan dolgokat, amelyekkel kedvezőtlen körülmények közé sodorjuk bizonyos fajok bizonyos egyedeit. Viszont ha tudatosan cselekszünk, átalakíthatjuk ezt egyfajta segítségnyújtássá. – Debrecen változatos, így nem árt megnézni, milyen fajok a gyakoriak a lakhelyünk közelében. Az őshonos növényzet megteremtésével (bokrok, fák) nagy segítséget nyújthatunk az élőlényeknek. A téli madáretetés egy alapvető feladat, a hó ugyanis eltakarja az élelemforrást a baglyok mellett az énekesmadarak elől is. Januárban a költés, fészekrakás még nem igazán indul el, viszont a kuviknak, gyöngybagolynak hamarosan ez következik. Február közepén ugyanis ők már párba állnak, így ilyenkor már tehetünk ki úgynevezett költőládákat, amelyekkel szaporodó-, egyben búvóközeget is biztosítunk a baglyoknak – emelte ki a szakember, hozzátéve, az egérvárak készítése is ajánlott, melyek a ragadozókat segítik.

PSZ