Életem egyik legjobban várt élménye volt, amikor először szaladhattam a – mesterségesen, egy bizonyos ponton melegített – fagyos tóba a 100 fokos szauna után. A nagy mínuszok közepette mintha kést döftek volna belém, úgy járta át mindenemet a jeges rémület. Egy-két hossz úszást bírtam csak, és már fordultam is a lépcsők felé, didergésre számítva. Az első fokra lépve azonban mintha egy mediterrán tengerparton lettem volna, a jeges víz miatt meg sem éreztem a kinti hőmérsékletet. A skandinávok ilyenkor még tornázni is nekikezdenek, sőt, a szaunaszeánsz alatt csalánnal/nyírfavirgáccsal is csapkodják a bőrüket a jobb vérkeringés eléréséért. A fejet víz alá dugni tilos, ez az egy mondat vitán felül áll, legyen szó havas jakuzzizásról, vagy egy egyszerű dézsás fürdőről. A cél azonban minden esetben ugyanaz: egészséges, a testet és az elmét is felfrissítő fürdőzés a hidegben. Fontos tanács: az extrém kondíciók miatt konzultáljunk orvossal az első próbálkozás előtt!

Péter Szabolcs