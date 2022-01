Január 17-én az olasz konyha világnapját ünnepeljük. Ennek apropóján megemlékezünk a mediterrán konyhaművészet egyik legnépszerűbb műhelyéről, a napsütötte Olaszországról. Lapunkkal Thür Ádám séf osztotta meg gondolatait pizzáról, tésztáról, desszertekről és kevésbé ismert, de annál ízletesebb itáliai finomságokról.

Nem gondolják túl



A szakember szerint az olasz egy – jó értelemben vett – kevésbé technikás, kifejezetten egyszerű konyha, mely remek minőségű alapanyagokra épül. – Sok a tészta, a pizzájuk Amerikába átérve világszinten népszerűséget vívott ki magának. Könnyen, otthon is elkészíthető ételek, melyeket nem szakácsok, séfek találtak ki, hanem a nép, az átlagemberek. Bár a hagyományos recepteket tiszteletben tartjuk itthon is, az olasz alapanyagokkal dolgozni nagy kiváltság, hiszen a legtöbb kimagaslóan jó minőségű. Kreativitás szempontjából talán a modernitásában, prezentációjában tudunk változtatni, de a legtöbb recept annyira egyszerű és nagyszerű, hogy kár lenne hozzányúlni – emelte ki Thür Ádám.

Nincs olasz konyha a hagyományos bolognai spagetti nélkül | Forrás: Shutterstock



Talán nem véletlen, hogy az ananász a pizzán, a spagettitészta eltörve, vagy ketchuppal meglocsolva már-már istenkáromlásnak minősül Itália-szerte. Az olaszok a szívüket is beleteszik az ételeikbe, alapanyagaik minőségi védjeggyé váltak. – Sokan próbálnak visszaélni azzal, hogy olasznak állítanak be különböző ételeket, ezért is kell figyelni az autentikus receptek megőrzésére. Némely receptúra Krisztus előtti időkre nyúlik vissza – mondta a séf, aki egyébként is kifejezetten fontosnak tartja, hogy szaktársai más országok ízeit is megismerjék, utazzanak, eltanulják a helyi különlegességeket, a globalizáció által kevésbé fertőzött, eredeti ízeket. Olaszországban erre remek lehetőségek nyílnak bárki számára.

Dolce vita



Az olasz konyha egy életstílus, ami az ízharmóniákban is visszajön. Az alapanyagok felé mutatott tisztelet, az étkezés szeretete, illetve a közös, családi evések mind jellegzetes jegyeik. Remek érzés, amikor többen körülülnek egy válogatott hidegtálat, amihez kézzel törik a focaccia kenyeret. Gyakorlatilag közösségépítő hatása van az ételeiknek

– fejtette ki Thür Ádám, aki a kedvenceiről is szót ejtett. – Odavagyok a pizzákért. Érdekes, hogy az 1700-as évek előtt (a paradicsom elterjedése Itáliában) a pizza egy édes tészta volt. De kedvelem az olasz tésztákat is. A nálunk bolognaiként ismert ragut például vadhúsból elkészítve, esetleg belsőségekkel megspékelve főzni is, és enni is szeretem. Panna cottát, tiramisut is szívesen készítek, utóbbiaknál is igaz, hogy minél tradicionálisabb a recept, annál finomabb. Kevésbé ismert, de hatalmas kedvenceim az olasz szarvasgombás ételek, illetve a pestók (klasszikus, szárított paradicsomos stb.) és egy konkrét fogás, a vitello tonnato (borjúszeletek tonhalas dresszinggel hideg előételként), ami egészen mesés ízkombinációt ad. Bár ritkán található meg olasz éttermek étlapján, érdemes kipróbálni – tette hozzá.

Recept: a tökéletes pizzaszósz

Ha egy remek házi pizzára vágysz, nem csak a tésztán múlik a végeredmény. A paradicsomos szósz minősége, ami a tetejére kerül alapként, egyáltalán nem mellékes, sőt! A receptek a pizzaszósz elkészítésének leírásakor általában beérik a hozzávalók felsorolásával, nem igazán foglalkoznak velük behatóan, pedig a lényeg a részletekben rejlik – írta a mindmegette.hu A portál Mark Moriarty séf receptjét ajánlja az olvasóknak. Véleménye szerint a paradicsomszósz leginkább az ízes, friss paradicsomon, a gazdag fűszerezésen és a fokhagymán alapul. Ráadásul le is fagyasztható! Ennek köszönhetően később is simán előkaphatsz belőle egy üveggel a mélyhűtőből.

Hozzávalók: 50 dkg datolya- vagy koktélparadicsom, 3 gerezd fokhagyma, 3-4 ág kakukkfű, 2 csipet tengeri só, 1,5 evőkanál sherryecet, 2-3 csipet porcukor, 0,5 evőkanál paradicsomszósz, olívaolaj

Elkészítés: A sütőt 50 fokra előmelegítjük. Addig a paradicsomokat félbevágjuk, majd egy tepsibe pakoljuk őket. Ha ezzel megvagyunk, sózzuk, majd a cukrot is a tetejére szórjuk egyenletesen elosztva.

A paradicsomdarabokra pakoljuk a fokhagymát, a friss kakukkfüvet is, aztán meglocsoljuk egy kevés olívaolajjal. Azért, hogy a paradicsom íze még intenzívebb legyen, 8 órára az előmelegített sütőbe tesszük. 8 óra elteltével a tepsit kivesszük a sütőből, a kakukkfű szárait eltávolítjuk úgy, hogy a fűszert előtte visszamorzsoljuk róla a sült paradicsom tetejére. Ezután a tepsi tartalmát egy turmixgépbe tesszük a fokhagymákkal együtt, amiről előtte eltávolítjuk a héját.

Ezután nincs más dolgunk, mint pépesíteni, közben pedig kóstolást követően ízlés szerint sózni, ha szükséges. Végül a sherryecettel együtt készre turmixoljuk. A szósszal készült pizzához jó étvágyat kívánunk!