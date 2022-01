Damoklész kardjaként lebeg felettünk, a közbeszéd mégis klisének tűnő nyilatkozatok és súlytalan intézkedések mögé bújtatja a klímaváltozás ügyét. A világtársadalom tragikus következményeket mér magára, ha pánikkeltés szintjére süllyeszti a figyelmeztetéseket, vagy példastatuálás helyett a nagyhatalmakra és a vezető politikusokra mutogat. Jelentéktelen energiabefektetéssel és csekély lemondással mindannyian hozzájárulhatunk a válság enyhítéséhez, ráadásul több maradhat a családi kasszában.

Póka-Kovács Henivel, a minimalista és környezettudatos megoldásokat kínáló Jollity blog debreceni szerzőjével arról beszélgettünk, mit tehet a hétköznapi ember a klímavédelemért, miközben olyan zero waste trükköket tanultunk, amelyek gond nélkül beépíthetők egy átlagos háztartásba.

Hogyan fogjunk hozzá?

– A legalapvetőbb lépés, hogy minimalizáljuk a háztartásban keletkező hulladék mennyiségét. A látható szemét nagy része megspórolható, ha csomagolásmentesen vásárolunk a saját tárolóinkban, hiszen a háztartási hulladék java a csomagolásokból keletkezik. Az is sokat lendít az ügyön, ha az eldobható, műanyag háztartási eszközöket – mint pl. mosogatószivacs, vattakorong, fogkefe – természetes alapanyagokból készült, többször használható alternatívákra cseréljük. Ugyanakkor olyan hulladék is létezik, ami nem látszik: a károsanyag-kibocsátásunk és az energiapazarlásunk nem annyira feltűnő, mégis egyfajta hulladék. Ezeket is csökkenthetjük olyan elcsépeltnek tűnő módszerekkel, minthogy spórolunk a vízzel, a gázzal, az elektromos árammal, vagy ritkábban használunk autót – sorolta kérdésünkre Póka-Kovács Heni, aki férjével nemrég nyitott csomagolásmentes és kézműves termékeket kínáló ökoboltot Debrecen belvárosában.

Egyszerű háztartási fortélyok

– A műanyag eszközök lecserélése minimális erőfeszítést igényel. Minden háziasszony megteheti, hogy beszerez néhány textil szatyrot, szütyőt, és azokkal megy vásárolni, hogy többé ne kelljen műanyag zacskót tépkednie az üzletekben. Ugyanannyi időbe telik egy mosható, textil szatyorba pakolni, mint egy nylon változatba – világított rá a blogger.

Forrás: Póka-Kovács Heni-archív

Emellett érdemes kipróbálni a menütervezést, amivel megint csak több legyet üthetünk egy csapásra. – Hetente mindössze fél órát vesz igénybe, és elősegíti, hogy csakis azokat az alapanyagokat, termékeket szerezzük be, amelyekre valóban szükség van. Így elkerülhetjük az élelmiszerpazarlást, másfelől időt spórolunk, hiszen nem kell minden nap azon morfondíroznunk, hogy mit főzzünk – ajánlotta a fiatal anyuka, aki maga is háztartást vezet a kisbabája körüli teendők mellett.

Az sem igényel plusz időt vagy energiát, hogy kipróbáljuk a hagyományos tisztítószerek és kozmetikumok vegyszermentes, vegán verzióit. Flakonos tusfürdő helyett vásárolhatunk szappant, a háztartási vegyiárukból pedig kapható kimérős változat. – Egyetlen különbség a hagyományos termékekhez képest, hogy ezek környezetbarát szerek, de tulajdonképpen azonos a hatásuk.

Házi csodaszerek

Jelentős összeget és hulladékot megtakaríthatunk, egyúttal kitűnő hobbira tehetünk szert, ha magunk állítjuk elő saját kézműves eszközeinket. – A kreativitástól függően gyakorlatilag bármi szóba jöhet, csak a fantázia szab határt. A hagyományos alapanyagokból – mint szódabikarbóna, ecet, citromsav, mosószóda, természetes illóolajok – házi tisztítószereket keverhetünk ki (lásd alább a recepteket – a szerk.). Főzhetünk szappant gyógynövényekből, de egyéb natúrkozmetikumot – krémdezodort, házi testápolót – is készíthetünk. A természetben sokoldalú alapanyagokat találhatunk. Termésekből vagy otthoni maradékokból (pl. narancsszelet vagy fűszerek) egyedi lakberendezési dekorációkat alkothatunk a karácsonyfadísztől a száraz virágokkal díszített képkeretig.

Forrás: Póka-Kovács Heni-archív

Még többet spórolni

Van egy mondás zöld körökben: az a legkörnyezettudatosabb termék, amit le sem kell gyártani.

– A pazarlást azzal tudjuk legjobban megelőzni, ha tudatos vásárlóként csak azt vesszük meg, amire valóban szükségünk van. Tehát nem adunk pénzt felesleges dolgokért, nem teszünk a kosárba valamit csak azért, mert akciós. Ha valami mégis kell, megpróbálhatjuk először másodkézből beszerezni. Online piactereken és turkálókban ízlésünknek megfelelő használt bútort, háztartási eszközt, ruhát kaphatunk. – Az otthonunk tele van „csináld magad” megoldásokkal, a bútorainkat egytől egyig magunk újítottuk fel krétafestékkel, mi alkottuk a lakberendezési dekorációkat is – avatott be Póka-Kovács Heni. Mint hangsúlyozta, ezzel a módszerrel többletterheléstől kímélhetjük meg a környezetet, hiszen nincs szükség alapanyagra, továbbá a gyártáshoz és szállításhoz szükséges energiát és károsanyag-kibocsátást is megtakarítjuk.

– Aki kertes házban él, megteheti, hogy gyep és térkő helyett kialakít egy veteményest, vagy gyümölcsfákat ültet. Így magának termesztheti meg az élelmiszer egy részét. A mi családunk tavaly nagyon sokat spórolt ezzel, nyár elejétől őszig tulajdonképpen nem jártunk zöldségeshez. Igyekszünk okosan beosztani, de ha mégis akad maradék, azt komposztba helyezzük – mondta.

Forrás: Póka-Kovács Heni-archív

Heniék a szintetikus vattakorongokat textilből készült, többször használható változatra cserélték, és kisfiúk mosható pelenkákat visel, amelyből számos fajta létezik már a piacon. Utóbbi kapcsán felmerült a kérdés, mi a helyzet a hölgyek intim higiéniáját támogató környezetbarát eszközökkel. – Saját tapasztalataim alapján azt gondolom, hogy érdemes kipróbálni. Ezekből is többféle termék létezik. Az intim kehely például nagyobb bátorságot igényel, ahhoz képest egy textil betét nem jelent nagy változást. Ám fontos szem előtt tartani, hogy amikor környezettudatosságra törekszünk, nem az a cél, hogy tökéletesen csináljuk. Mindenkinek van olyan dolog, ami nem fog beleférni. Az „intim” kérdések kifejezetten ide tartoznak. Emiatt senkinek ne legyen lelkiismeret-furdalása! Az a lényeg, hogy életünk egyéb területein hajlandóak vagyunk cselekedni, és törekszünk – fogalmazott.

Vadász-Tari Nóra