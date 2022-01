A Kárpát-medence legnagyobb párlatversenyének eredményhirdető gáláját tartották pénteken és szombaton a debreceni Kölcsey Központban. A XII. Quintessence Pálinka- és Párlatversenyen idén – a járványhelyzet ellenére – minden eddiginél több tétel méretett meg: 265 nevező 2177 pálinkája vagy párlata – tudtuk meg Takács László versenyigazgatótól, a szervező Ongai Kulturális Egyesület elnökétől. Hozzátette:

Közép-Európában az egyik legnagyobbnak számító ausztriai párlatversenyen sem volt még soha ennyi nevezett tétel.



Elárulta, hogy a verseny történetében már számos országból neveztek; a környező országok mellett Lengyelországból, Bulgáriából, Törökországból, de érkezett már párlat Kínából vagy Izraelből is. – Pálinkának az nevezhető, ami Magyarországon termett gyümölcsből, hazánkban készült egyszeri vagy kétszeri lepárlással, illetve használhatják a pálinka nevet Burgenland négy tartományában a barackból főzött italra. Ezért pálinka- és párlatverseny a miénk. Ez az egyetlen olyan verseny, ahol a legnagyobb kereskedelmi cégek hazánk és más országok magán- vagy bérfőzőivel is versenyezhetnek, illetve nálunk azok a kereskedelmi párlatok is megjelenhetnek, amiknek nincsen más versenye az országban. Ezért például egyre több a nevezett gin, a likőr, a vodka vagy sörpárlat, utóbbi nem azonos a sörrel! – jegyezte meg Takács László.

Az évek alatt nagy rangja lett a versenynek, itt a legszigorúbb a zsűri, a legnehezebb elérni az aranyérmet.



Arról is beszélt, hogy az otthoni szabad pálinkafőzés lehetőségével jelentősen megnőtt a magánfőzések száma. A mostani tételek egyharmada technológiailag hibás, oda nem illő, sokszor az illatot, zamatot rontó anyagot is tartalmaz. Ezek nagyobb része magánfőzőktől származik, e téren van még mit fejlődni.

Forrás: Czinege Melinda

– Az elmúlt években nagyon sok változás történt a pálinkakészítés terén, ami a versenyünkön is jól látható. Egyértelmű trend például a törkölyöknél, hogy sokkal illatosabbak, üdébbek, kevésbé erősek, sokszor már a szőlő határát súrolják zamatukkal. Bár némely pálinkának jól áll a magasabb szeszfok, a többségnél ez lefele megy, már a magánfőzőknél is kevesebb az 50 % V/V fok fölötti ital, a többség 45 fok körül mozog. Érezhető, hogy növekszik a „fajtatiszta” pálinkák száma: pl. a sima szilvapálinka helyett előretört az Elena, a C. lepotica vagy a Debreceni muskotályos szilvafajtából készült párlat. A most nevezetteknek már több mint a fele ilyen. Ezek egyedibb ízt produkálnak, amit a bírálóknak egyre inkább ismerniük kell – tudatta a szervező, hozzátéve, hogy a fogyasztói elit már ennek megfelelően a gyümölcsösebb, zamatosabb, fajtakarakteres pálinkákat keresi.



A XII. Quintessence Pálinka- és Párlatversenyen 354 kereskedelemben kapható tétel, 1287 magánfőzött, továbbá 535 bérfőzetett versenyez. Utóbbi a főzető és a bérfőző hely közös munkája, hiszen számít a gyümölcs alapanyag, a cefrézése és a főzési technológia is.



– Eddig Lillafüreden, a Palota szállóban voltak az eredményhirdető gálák, most először jövünk Debrecenbe. A korábbi helyet kinőttük, illetve egy kicsit változtatni is akartunk, azért választottuk Debrecent, mert a régió fontos városa és nincs tőlünk olyan messze. Két nap alatt összesen mintegy 700 résztvevőre számítunk – mondta Takács László.



A zsűrizésről elmondta, 29 bíráló 3 napon át minősítette a tételeket a Borsod megyei Ongán. A bírálók nem isszák meg a pálinkát, ízlelés után kiköpik, és rengeteg vizet fogyasztanak közben. Szerinte Hajdú-Biharban is követik a főzők a trendeket, az itteni minőség nem rosszabb az átlagnál, de kevésbé változatos a felhozatal, nyilván köszönhetően az itt termő visszafogottabb gyümölcs választéknak.

SzT