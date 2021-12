Az ünnepi időszakban bizony nehéz mértéket tartani. De ha napokig, hetekig kontroll nélkül sokat eszünk, rövid időn belül jelentős súlytöbbletre tehetünk szert. A Diéta és Fitnesz oldalon olvashatunk néhány bevált jó tanácsot a túlevés kiküszöbölésére.

Bizonyított tény, hogy akik nem habzsolnak, azok kevesebbet esznek, és nem mellesleg finomabbnak is érzik az ételeket.

Mivel szervezetünknek időre van szüksége ahhoz, hogy érzékelje a gyomor megtelését, előállítsa a hormonokat, és azok eljussanak az agyba, ezért túl gyors evéssel könnyedén túlzásba eshetünk. Arról nem beszélve, hogy habzsolással még több levegő jut a gyomorba, ami növelheti az emésztési panaszokat. Aki nem bír lassítani a tempón, próbálja ki, hogy az ügyetlenebbik kezével eszik. Így garantáltan lassabban fog haladni, és elkerülhető a túlevés.

Rövidebb szünet

Amennyiben hajlamosak vagyunk a túlzott kalóriabevitelre, akkor a legegyszerűbben úgy tudjuk ezt elkerülni, ha mellőzzük a hosszú étkezésmentes időszakokat. Ugyanis olyankor kezdődik a ghrelin nevű hormon túltermelése, ami azért probléma, mert ez a hormon felelős az éhségérzet kiváltásáért, és üres gyomor esetén kezd el fokozottan kiválasztódni. Jó hír, hogy amint eszünk egy kicsit, a ghrelin szintje rohamosan csökkenni kezd. A másik, sokkal kézenfekvőbb magyarázat:

ha túl sokáig éheztetjük magunkat, akkor nagy eséllyel rávetjük magunkat a finomságokra, és addig lakmározunk, amíg túl nem esszük magunkat.

Fontos a folyadékbevitel

Igyunk egy nagy pohár vizet étkezés előtt, ez a legkönnyebben alkalmazható módszer, hiszen bármilyen étkezési rendszert követünk, egy bizonyos mennyiségű folyadék evés előtt belefér. Mint már említettük, a ghrelin hormon szintje rohamosan elkezd csökkenni, ha megtelik a gyomor. Ez pedig nem csak szilárd táplálékkal érhető el.

Ha megiszunk egy pohár vizet, akkor már kevesebb étellel is jól fogunk lakni, így megakadályozható a túlevés.

Jól döntünk, ha könnyű, tápláló fogásokkal kezdünk. Elsőként fogyasszuk el a salátát, a zöldségköretet a hússal. A rostban gazdag zöldségek és a sovány fehérjék megtöltik a gyomrunkat, meggátolva a túlevést. Ezután megkóstolhatjuk a nehezebb, kalóriadúsabb ételeket is, de így elég lesz belőlük kisebb mennyiség is.

Fokozatosság

Ha valakinek sikerült annyira belefeledkeznie az asztal örömeibe, hogy gyomorrontást (elegánsabban: akut gasztritiszt) kapott, egy könnyű diéta betartása válik szükségessé. A diéta lényege, hogy a tápanyagok visszaépítése az étrendbe fokozatosan történik. Kezdetben csak folyadékivás javasolt, hogy ezzel is kíméljük a szervezetünket. A folyadék ne legyen túl hideg, de túl forró sem, és 5-10 percenként kortyolgatva iszogassuk el. Fogyasztható: víz, szénsavmentes ásványvíz, enyhén ízesített tea és limonádé, szűrt almalé, vizes almaturmix, burgonya sós főzőleve. Ha a panaszok enyhülnek, már kerülhet a tányérba pépes étel is, például almapép, vizes burgonyapüré, reszelt főtt sárgarépa, de nyákleveseket, köménymaglevest vagy vizes burgonyapüré-levest is készíthetünk. Rágcsálhatunk sós ropit, háztartási kekszet, kétszersültet.

Ha a panaszok tovább enyhülnek, főtt, párolt sovány húsokkal is bővíthető az étrend, és megpróbálkozhatunk a savanyított tejtermékekkel is. Zsírszegényen elkészítve a tojás is fogyasztható már. Naponta többször (6-7 alkalommal), de mindig keveset együnk. Végezetül az ételkészítéshez mértékkel használhatunk már növényi olajokat, fele adag margarint vagy vajat.

