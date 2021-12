Hajdúsámson a tavalyi évben csatlakozott a „Polipok az inkubátorban” szívbe markoló kezdeményezéshez.

Az önkéntesek polipokat, úgynevezett Koripokat horgolnak megadott szabvány alapján, melyek nagyon aranyosak, színesek, és amelyeket a koraszülött babákhoz juttatnak el a kórházakba. A Korip-horgolás célja az, hogy a kis koraszülötteknek az anyaméhben való érzést keltse életre az inkubátorban, mikor megérintik a horgolt polipot. A szülők, gyermekük felépülése után, haza is vihetik a gyermekük játékát.

– 32 Koripot adtunk át személyesen a debreceni Gyermekklinika koraszülöttosztálya vezetőjének, dr. Kovács Tamásnak és kollégáinak – tájékoztatott lapunk megkeresésére Dandé Lászlóné alpolgármester, aki elindította a csatlakozást a mozgalomhoz.

A kezdeményezés eredetileg Dániából indult még 2013-ban, amikor is egy csapat önkéntes kezdett el horgolt polipokat készíteni a kisbabák számára, hogy azok a csövek helyett a puha Koripokat ölelgessék. Azóta a világ számos országában szerveznek hasonló akciókat, hazánkban 2015-ben jelent meg.

A horgoló önkéntesekhez idén is többen csatlakoztak, még Debrecenből is. A város a jövőben is folytatni fogja az önkéntes akciót önkénteseivel, valamint a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Múzeum és Kiállítóhely dolgozóival, akik aktív résztvevői és szervezői is voltak a horgolásnak.

