Ma már sokszor elég a tizenévesek kezébe adni a telefont, hogy több órára ne is halljunk felőlük – de ezért vajon mekkora árat kell fizetniük a szülőknek?

Többek közt az internet veszélyeiről beszélgettünk Klausz Melinda közösségimédia-specialistával, aki szerint a kulcs a megelőzésben rejlik. A világhálón sokszor olvashatunk hamis véleményvezérekről, youtuberbotrányokról. Ennek ellenére számos esetben csak akkor figyelünk fel ezekre, ha a közvetlen környezetünkben történik, esetleg családtagunk válik áldozattá. Klausz Melinda a Napló érdeklődésére kifejtette, a legnagyobb veszélyben a gyermekek vannak, köztük is a tizenévesek. Ugyanis ők azok, akik a leginkább befolyásolhatóak, mindemellett szeretnének megfelelni barátaiknak. Egy olyan körbe kívánnak tartozni, ahol nemcsak elfogadják őket, hanem fel is néznek rájuk.

– A szülők számtalanszor esnek abba a hibába, hogy bíznak az alkalmazásokban és azok biztonsági beállításaiban. Nem újdonság, hogy ma már be lehet állítani, hogy a felhasználó csak kiskorúaknak szóló tartalmakat fogyasszon. Ez bizony nagyon jó dolog, csak sajnos nem túl biztonságos – hangsúlyozta. Megjegyezte, azt látják, hogy az algoritmusokat elég ügyesen ki tudják kerülni a tartalomgyártók. Továbbá a gyerekek már olyannyira értenek ezekhez a kütyükhöz, hogy saját maguknak be tudják állítani a dolgokat. Könnyen megoldják, hogy ne feltétlenül csak a szülői kontroll alatti tartalmakat láthassák.

Rafináltak és kíváncsiak

– Nincs fontosabb a kommunikációnál. Elengedhetetlen, hogy a gyerkőcökkel folyamatosan beszélgessünk arról, milyen veszélyek, visszaélések lehetnek egy adott felületen. Mindig lesznek olyan eszközök, amikkel a nem kívánt tartalmak is megjelennek a tizenévesek előtt. Az ifjoncok rafináltak, és kíváncsiak arra, amit a szülő nem akar az orrukra kötni. Minél jobban tiltunk valamit, annál jobban szeretnék közelebbről megismerni, látni – fogalmazott. Hozzátette, pontosan ezért szükséges, hogy az édesanyák, édesapák alkalmi jelleggel érdeklődjenek.

– Nyugodtan legyünk kíváncsiak arra, kiket követnek a gyermekeink a különböző közösségi oldalakon. Kérdezzünk rá, miért őt választotta, miért kíváncsi a tevékenységére. Az influencernek, youtubernek melyek azok a tartalmai, amelyek gyermekünk számára a legérdekesebbek – ha ezeket megismerjük, akkor szülőként sokkal könnyebb dolgunk lesz. Ha már az első pillanatban a tiltás mellett döntünk, akkor a tinik falat emelnek maguk köré. Ezt a falat pedig nagyon nehéz lesz megmászni, ledönteni – hangsúlyozta.

Klausz Melinda arra kéri a szülőket, próbáljanak a mai fiatalok szemével látni. Kicsit bújjanak a bőrükbe. – Napjainkban az internet olyannyira a mindennapjaink részévé vált, hogy azáltal alkotnak véleményt rólunk, kiket követünk a különböző oldalakon. A gyerekek esetében ez azért is kényes téma, mert a világhálón való aktivitásuk is hatással van arra, a valós életben miként tudnak barátkozni, beilleszkedni. Ma már a felnőtteknek figyelembe kell venniük, hogy a gyermekük amiatt is zaklatás áldozatává válhat, mert ő éppen nem mutat aktivitást egyéb közösségi oldalakon. Éppen ezért kell egyensúlyt tartani, mérlegelni, hogy mire van szükség, illetve mi számít túlzásnak. Muszáj elfogadni, hogy csak akkor tudunk megoldani egy problémát, ha jó megfigyelőkké válunk, és hajlandóak vagyunk kommunikálni, kompromisszumokat kötni.

