Aki azt hiszi, télen nem sok látnivaló akad ezen a vidéken, nagyobbat nem is tévedhetne.

Vízhatlan cipő, meleg öltözet és távcső – ezeket javasolják magukkal vinni a szervezők mindazoknak, akik saját szemükkel is megcsodálnák a téli puszta látványosságait. Ugyanakkor hangsúlyozzák, indulás előtt érdemes tájékozódni a HNPI honlapján, hogy a látogatás tervezett időpontjában milyen létesítmények üzemelnek a nemzeti park területén. Mint megtudtuk, a Szálkahalmi tanösvény és az Egyek-pusztakócsi mocsarak bemutatóterülete továbbra is látogatható, a Hortobágyi Vadaspark pedig keddtől vasárnapig 10 és 14 óra között a kirándulni vágyókat előzetes bejelentkezést követően. Azok sem fognak csalódni, akik az új esztendőre halasztanák a természetjárást, hiszen a nemzeti park három terepmadarász programmal készül 2022 elején. Január 22-én a ragadozómadarak fészkeit térképezhetjük fel a Debreceni Nagyerdőben, amely során megismerkedhetünk hazánk első természetvédelmi területével és annak élővilágával is. Február 12-én Hortobágyra várják az érdeklődőket, akik olyan fajokat figyelhetnek meg, mint a nagy őrgébics (Lanius excubitor), a gatyásölyv (Buteo lagopus) vagy a kékes rétihéja (Circus cyaneus). A résztvevők a túra keretében elvonatoznak Kónyára, majd onnan gyalog teszik meg a visszafelé vezető utat. Február 26-án a sasok nemcsak prédájukat, de a figyelmünket is magukhoz ragadják: a Hortobágyi Sasnapon kisvonatozás után egy öt kilométeres gyalogtúra keretében természetes élőhelyén találkozhatunk a fenséges, kétméteres szárnyfesztávolságú réti sassal.

Szafari hóban és fagyban is

Amint korábban megírtuk, nemrégiben új szafariautót kapott a Hortobágyi Vadaspark, így a turisták immár sportüléses járgányból figyelhetik meg a vadlovakat és a rekonstruált őstulkokat. Lövei-Kalmár Katalin elmondta, az extra szafari télen is elérhető és keresett a vendégek körében, a szolgáltatás igénybevétele azonban függ az időjárási-és talajviszonyoktól, ezért arra kérik a látogatókat, hogy előzetesen tájékozódjanak a lehetőségről. Ugyanakkor azt is vegyék figyelembe, hogy ez nem a „jó meleg Afrika”, így semmiképp sem érdemes otthon hagyni a sálat, sapkát és télikabátot...

A természetvédelmi őrök télen is folyamatosan dolgoznak

Hosszú a teendők listája

Miután a puszta ilyenkor is tele van élettel, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) természetvédelmi őrei ebben az időszakban sem dőlhetnek hátra. – Télen is sokrétű szakmai munka zajlik, hiszen ekkor nyílik lehetőség fészektérképezésre a lomb nélküli erdőkben. Ez elsősorban a ragadozó madarak és a fekete gólya, holló felmérését jelenti, továbbá hatósági jelentések, kérések alapját képezi – tájékoztatta a Haont a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának kommunikációért felelős munkatársa. Mint elmondta, folyamatos a vagyonkezelési feladatok ellátása és az előírásoknak történő megfeleltés, télen például a nádaratás ellenőrzése. – Kollégáink közreműködnek az országos szinkronszámlálásban, amely időszerű a kékes rétihéja, a bagoly és sas esetében is. Télen összegzik a biotikai adatokat, kimutatásokat készítenek, jelenleg például a ritka és telepesen költő madárfajok monitoring összesítésével foglalkoznak. A tájegységek munkatársai év végén összefoglalják és értékelik az idei szakmai munkát, valamint éves jelentés készül az őrszolgálat munkájáról. Természetesen már készülünk a következő évre, a pénzügyi, gazdasági tervezés mellett a természetvédelmi kezeléseket is előkészítjük, mint például a hosszabb távú áramhálózati madárvédelemmel kapcsolatos együttműködéseket – fűzte hozzá érdeklődésünkre Lövei-Kalmár Katalin.

