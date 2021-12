– A manipulációnak gyakran minden korosztály áldozata lehet. Van, aki „csak” a pénztárcáját nyitja ki és megvásárolja azt az árucikket, amit sokan kedvelnek. A fiatalok azonban igen gyakran olyan kihívásokat (challenge-eket) is végrehajtanak a tömegnyomás hatása alatt, ami akár az életüket veszélyezteti. Olyanféle próbatételek, kitalált feladatok, melyek során például félrenyelhetnek dolgokat vagy megfulladhatnak, de sajnos vannak fojtogatós vagy gyógyszerek bevételét előtérbe helyező kihívások, vagy akár beszélhetünk lopást ösztönző kihívásokról is – mondta Klausz Melinda. Hozzátette, egyszerű felhasználóként ma már nagyon nehéz észrevenni a manipulációt, ugyanis az egyre kifinomultabb. – Ha engedi a felület, kattintsunk rá azok profiljára, akik lájkolták a bejegyzéseket vagy hozzászóltak az adott poszthoz és nézzük meg, hogy valóban valódi személyek-e egyáltalán. Találunk-e az oldalukon több képet, vagy csak egy profilképet látunk. Termékvásárlás előtt érdemes végiggondolni, hogy valóban szükségünk van-e rá, kihívás esetén pedig érdemes rákeresni egy-egy sajtótermékre, mert általában egy részük cikkezik az adott kihívás veszélyeiről is – jegyezte meg.