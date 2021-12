Barabás Zoltán arra is kitért, hogy a különböző libából készült ételek mellé milyen köret párosulhat. – Köretnek az alma, körte, birs, szilva mint őszi, illetve például a csipkebogyó, mint vörös, vadgyümölcs is dukál, de a káposztafélékkel sem nyúlhatunk mellé. Mi például az újbor mellé lila káposztás bonbont készítünk. De akár egy burgonyafánk, hagymás tört burgonya, sőt, olyan tésztafélék, mint a káposztás kocka is remekül illenek a libaételekhez – emelte ki a vendéglátós szakember, aki kedvenc fogásaira is kitért.