A hadházi lapos nem tartható el, mivel sok benne a cukor, így mindenféle gomba megtámadja – tudatta. Mint mondta, sok lakossági visszajelzést kapnak nemcsak Hajdúhadházról és a környékről, hanem az ország különböző pontjairól, hogy jó savanyú káposzta csak ebből készíthető. – A káposzta­ter­mesztők körében ez a fajta nem népszerű, mert nagyobb tenyészterület kell neki, ennélfogva kevesebbet terem. Egy hektárról csak 400 mázsa körüli termés várható, míg a hibrid káposzták ezer mázsa körül teremnek. A mai piac nem fizeti meg a kettő közti különbséget – szögezte le. A saját szemünkkel is láthattuk, mekkora hely kell a hadházi laposnak, hatalmas levelei szétterültek a termőföldön, de Hadházon nem sajnálják tőle a tenyészterületet. A fajtafenntartótól azt is megtudtuk, idén jó volt a termés; bár száraz, meleg év volt, de úgy fogalmazott, aki be van rendezkedve káposztatermesztésre, az be van rendezkedve öntözésre is. – Öntözéssel a káposzta nagyon szépen termett idén, baktériumos betegségek nem voltak a száraz meleg miatt, a tavasszal a káposztabolhával volt gond, de hamar kinőtt alóla – ismertette.

Szőllős László fajtafenntartó fél hektáron termel hadházi lapos káposztát, az idén igen jó termés volt | Fotó: Kiss Annamarie